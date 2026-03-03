Gobierno evalúa contratar seguro ante alza de precios del petróleo

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

El Gobierno dominicano mantiene conversaciones con bancos de inversión para adquirir un seguro financiero que permita mitigar el impacto en las finanzas públicas de eventuales alzas del crudo, ante el incremento reciente de los precios internacionales del petróleo en medio de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, reveló el ministro de Hacienda, Magín Díaz.

“El país lo hizo en años pasados y le fue bastante bien. Estamos en conversaciones para comprar seguro ante eventualidades como esta”, señaló.

Al ser consultado sobre los efectos económicos de una escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, el funcionario indicó que el principal canal de transmisión sería el mercado petrolero.

Explicó que, aunque Irán no concentra una alta proporción de la producción mundial, por el estrecho de Ormuz transita cerca del 20 % del comercio global de crudo, lo que genera alta sensibilidad en los precios. Indicó que el barril registró recientemente un aumento cercano al 8 % y se ubicó por encima de los 70 dólares.

Sostuvo que, si bien es temprano para medir el alcance del impacto, el Gobierno está preparado para enfrentar choques externos, como ocurrió en 2021 y 2022, cuando se registraron fuertes incrementos en los precios de los combustibles y los alimentos.

Díaz precisó que la estrategia no contempla la compra de reservas físicas de petróleo, sino la adquisición de instrumentos de cobertura financiera.

“Comprar reservas es más complejo. Lo que tiene que hacer el país es comprar seguro ante aumentos no previstos de precios”, expresó.

Explicó que este tipo de mecanismos funciona de manera similar a un seguro de salud, mediante el pago de una prima para reducir la vulnerabilidad ante eventos inesperados. Países como Chile y México utilizan coberturas petroleras de forma regular para proteger sus presupuestos.

Señaló que el alcance de la cobertura dependerá de las condiciones negociadas y que los detalles serán informados oportunamente a la población.

El ministro destacó que el país cuenta con reservas internacionales suficientes en el Banco Central y con margen fiscal para absorber aumentos temporales en subsidios, en caso de que los precios internacionales se mantengan elevados.