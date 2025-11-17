Grullón y Paniagua son reconocidos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente del Consejo de Administración de Grupo Popular, Manuel A. Grullón, y el presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, Christopher Paniagua, fueron reconocidos entre los cinco primeros lugares del ranking general del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa Merco 2025, ocupando respectivamente el segundo y el quinto lugar y, en ambos casos, avanzando varias posiciones con respecto a los resultados de 2024.

Además, Grullón y Paniagua se posicionaron en primera y segunda posición como los líderes bancarios de la República Dominicana con mejor reputación dentro del ranking sectorial de Merco Líderes 2025.

Luis Espínola, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios Nacionales e Internacionales, recibió los galardones en representación de los ejecutivos distinguidos.En relación con el 2024, el Grullón subió tres posiciones hasta alcanzar el segundo lugar del ranking nacional, mientras que Paniagua avanzó dos posiciones desde la medición anterior, hasta el quinto puesto actual.