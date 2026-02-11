Grupo BID lanza dos iniciativas para fortalecer la región

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

CIUDAD DE PANAMÁ.

El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo celebró la 39ª Reunión de Gobernadores de Centroamérica, Panamá y la República Dominicana, previa a su Asamblea Anual que se realizará el próximo mes en Asunción, Paraguay.

En el encuentro, ministros de finanzas, líderes del sector privado y socios estratégicos analizaron mecanismos para impulsar un crecimiento sostenible mediante el programa regional América en el Centro, con énfasis en integración regional, inversión en talento y prioridades conjuntas para el próximo año.

Este programa promueve el desarrollo sostenible y la resiliencia en la región, apoyando acciones coordinadas ante desafíos transfronterizos, con foco en productividad, integración económica y desarrollo juvenil. En este marco, el BID lanzará dos nuevas iniciativas clave: Cargo Pass un programa regional que busca modernizar la logística a lo largo del Corredor del Pacífico (que mueve cerca del 90% de la carga de Centroamérica) reduciendo demoras en las fronteras, mejorando la trazabilidad y ampliando los servicios logísticos entre países. El programa podría generar beneficios económicos anuales superiores a US$700 millones, con una inversión de US$130 millones. Y el segundo Talent Up, desarrollado en alianza con Google, su primer socio estratégico, arranca con un compromiso inicial de más de 60,000 becas para desarrollar habilidades digitales. La iniciativa se enfocará en áreas como computación en la nube, inteligencia artificial y análisis de datos, ayudando a cerrar la brecha entre la inversión en tecnología y las capacidades necesarias para utilizarla productivamente.