Activista de padres RD gana primaria

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Miami (EE.UU.).- EFE

La activista latina Analilia Mejía ganó la primaria demócrata de Nueva Jersey en unas elecciones especiales para ocupar un escaño en Washington que la enfrentará el próximo 16 de abril con el republicano Joe Hathaway. La demócrata, hija de inmigrantes colombianos y dominicanos, superó a rivales como el excongresista Tom Malinowski, quien este martes reconoció la derrota tras las elecciones del viernes pasado. “Espero poder apoyarla en la elección general de abril. Es fundamental que enviemos un demócrata a Washington para ocupar este escaño, y no un lacayo de () Trump”, expresó Malinowski, quien perdió por menos de dos puntos porcentuales. Mejía se enfrentará a Hathaway, alcalde de Randolph Township, por el Distrito 11 que quedó vacante cuando la congresista demócrata Mikie Sherrill renunció tras ser elegida en 2025 gobernadora de Nueva Jersey.