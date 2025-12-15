¿Qué haremos ante las compras por Internet?

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

La propuesta inicial de la Comisión Europea era eliminar las exenciones fiscales a las compras por Internet de hasta 150 euros en 2028, pero este viernes pisó el acelerador al disponer que a partir del 1 de julio próximo aplicará una tasa impositiva de tres euros a los paquetes que entran libres de impuestos.

De esta manera la Unión Europea se monta en el tren en que viajan los gobiernos que se dirigen hacia la eliminación de esas exenciones.

Ya lo había hecho Chile, que en abril de 2024 aprobó una reforma tributaria que eliminó la exención del IVA para compras transfronterizas electrónicas inferiores a 41 dólares.

Luego, a partir del 29 de agosto, Estados Unidos inició la eliminación de la llamada exención de “minimis”, que permitía el ingreso, libres de impuestos, de compras por Internet con valor de hasta 800 dólares.

Casi simultáneamente, el 15 de agosto de 2025, México incrementó de 19 % a 33.5 % el arancel aplicable a las importaciones realizadas a través de plataformas digitales, siempre que provengan de países sin convenio económico o tratado comercial con México. El que la Unión Europea haya pisado el acelerador tiene una explicación: la creciente erosión de su comercio e industria, provocada por la avalancha de mercancías provenientes de China, desde donde según los últimos datos disponibles, procede el 91% de todos los envíos de comercio electrónico valorados en menos de 150 euros.

El país eludió la eliminación de la exención fiscal a las compras por Internet menores de 200 dólares cuando lo intento con una reforma tributaria propuesta en 2024 por el gobierno, que abortó; pero esta vez, cuando el Gobierno trabaja otra propuesta de reforma, luce ineludible que esa exención será tocada. Lo que estaría por verse en cuál de las opciones escoge: eliminar totalmente las exenciones o imponer una tasa fija, que podría ser de tres dólares o menos.

La última opción es más simple, genera mayores ingresos para el fisco por unidad importada y reduce la competencia desleal contra la industria y el comercio domésticos, sin desincentivar las compras pequeñas.

Sin embargo, la última palabra la tendrán los diseñadores de la reforma en marcha.