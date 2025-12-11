Impulsa transformación digital mujeres emprenden

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

A través del proyecto Emprendedora Digital (CED) se han capacitado 5.129 mujeres de las cuales 5.104 continúan activas en la plataforma educativa "Crece con Adopem".

De estas 5.104 continúan activas en la plataforma educativa "Crece con Adopem", además se evidenció un crecimiento promedio en sus ventas de 21.86%, representando más de RD$67.3 millones inyectados a sus actividades productivas. Estos datos fueron presentados por el Banco Adopem, los cuales revelaron los avances obtenidos en materia de transformación digital, inclusión financiera y fortalecimiento empresarial de miles de mujeres emprendedoras en todo el país.

El proyecto “Comunidad Emprendedora Digital" ha permitido desarrollar un modelo integral de capacitación, acompañamiento digital y acceso a financiamiento, que ha transformado miles de negocios liderados por mujeres, tiene como objetivo capacitar y digitalizar a 5,000 mujeres emprendedoras en un período de tres años.

La iniciativa se realizó en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo BID, en concreto BID Lab, y Banco Adopem y ha contado con una inversión total de US$800,000, de los cuales US$400,000 fueron aportados por BID Lab y US$400,000 por Banco Adopem.

Mercedes Canalda de Beras-Goico, presidenta ejecutiva de Banco Adopem, destacó que estos resultados confirman que la combinación de formación, acompañamiento y tecnología, representa hoy una de las herramientas más efectivas para impulsar el progreso económico de la mujer emprendedora.

Además, señaló que “el impacto alcanzado no solo refleja el compromiso institucional con la digitalización inclusiva, sino también la capacidad de las participantes de transformar sus negocios cuando cuentan con las herramientas adecuadas”.

De su lado, la emprendedora Yaritza Ramírez contó su experiencia de como participar en el proyecto la ayudó a modernizar la promoción de su negocio Yariart Events mediante el uso de WhatsApp Business, Facebook, Instagram, catálogos digitales y estrategias publicidad.