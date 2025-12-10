El país
Esta es la institución que mas vulnera los derechos según informe del Defensor del Pueblo
Aunque un 63 % de la población considera que la calidad de los servicios públicos está igual o mejor que hace cinco años, cerca del 50 % asegura que estos servicios limitan parcial o totalmente el ejercicio de sus derechos.
El Segundo Informe Nacional de Derechos Humanos presentado por el Defensor del Pueblo reveló que el 50 % de los consultados identifica a la Policía Nacional como la institución que más vulnera derechos en República Dominicana.
El documento señala que la percepción ciudadana sobre la Policía está marcada por denuncias de abusos, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza, lo que genera desconfianza en la institución encargada de garantizar la seguridad.