Esta es la institución que mas vulnera los derechos según informe del Defensor del Pueblo

El Segundo Informe Nacional de Derechos Humanos presentado por el Defensor del Pueblo reveló que el 50 % de los consultados identifica a la Policía Nacional como la institución que más vulnera derechos en República Dominicana.

Aunque un 63 % de la población considera que la calidad de los servicios públicos está igual o mejor que hace cinco años, cerca del 50 % asegura que estos servicios limitan parcial o totalmente el ejercicio de sus derechos.

Informe Derechos Humanos- Defensor del Pueblo

El documento señala que la percepción ciudadana sobre la Policía está marcada por denuncias de abusos, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza, lo que genera desconfianza en la institución encargada de garantizar la seguridad.