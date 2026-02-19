Insta a usar más IA en la administración tributaria

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) instó a fortalecer la gestión de la administración tributaria, mediante el uso de la inteligencia artificial.

Asimismo, asignar los recursos necesarios, pues la tecnología permite fortalecer la recaudación fiscal, combatir la evasión y promover una mayor equidad en la gestión tributaria.

La entidad lanzó un informe con un conjunto de recomendaciones para la aplicación de la IA en la administración tributaria de América Latina y el Caribe y llamó la atención sobre la falta de asignaciones presupuestarias en las agendas o estrategias de IA de los países.

Explica que República Dominicana es uno de los nueve países de la región que sí cuenta con estrategias nacionales de IA, pero, junto a Brasil y Colombia, contempla inversión de recursos sin detallar el uso específico.

“Es importante garantizar que se estén ejerciendo eficientemente y que no sean propuestas que solo queden en papel. Resulta trascendental que, tanto a nivel nacional como institucional, se asignen partidas de gasto para esta tecnología en los presupuestos”, indica.

América Latina gastó en 2023 lo equivalente a US$11,590 millones en IA, mientras que los Estados Unidos erogó US$87.190 millones, Europa US$63.180 millones y China US$29.020 millones. Eso evidencia un rezago significativo en la región y hace necesario evitar que la brecha tecnológica se profundice.

La Cepal indica que los tres pilares de la IA (datos de calidad y su gobernanza, infraestructura tecnológica robusta y moderna, y talento humano con habilidades digitales) deben ser prioritarios para administraciones, a fin de consolidar un marco sobre el cual se pueda adaptar y aprovechar esa tecnología.

Esos pilares requieren recursos económicos suficientes y sostenidos en el tiempo, pero con un uso eficiente.