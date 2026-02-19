Una sociedad que nos critica hasta por vivir

Creado: Actualizado:

Ignorar “la conversación” es difícil. En cada “esquina” aparece un titular, un tuit o un comentario. Desde hace días Tania Báez es tendencia por atreverse a lo inusitado en una mujer: mantener la energía, los sueños, las aspiraciones, la pasión y la alegría “a pesar” de que cruzó la “invisible” frontera de los 60 años.

Vapuleada por una jauría machista que incluye a hombres y mujeres, Tania ha sido cuestionada por resistirse a morir en vida, tal como aspira mucha gente cuando las mujeres comenzamos a entrar en edad.

Desde que tengo uso de razón he visto que las mujeres somos ácidamente criticadas por el físico (peso/belleza/ropa), la forma de vivir (estatus civil/ingresos...), las decisiones y la manera de pensar, lo que se acrecienta cuando pasamos de los cuarenta años y somos independientes.

Tener más 50 provoca que esas críticas se transformen en comentarios hirientes y al cumplir los 60 se entiende que somos dignas de lástima: debemos recogernos, limitarnos y resignarnos como si cometiéramos un crimen por vivir.

Las mujeres cargamos un fardo pesado. La sociedad nos condena por envejecer, mientras los hombres son señores de experiencia y pueden expresarse con tanta libertad que se creen en el derecho de masacrarnos y ponernos en ridículo. ¿Hasta cuándo nos penalizarán? Basta ya.