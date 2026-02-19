Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Opinión

Lucha

Marien Aristy Capitán

Marien Aristy Capitán

Una sociedad que nos critica hasta por vivir

Vapuleada por una jauría machista que incluye a hombres y mujeres, Tania ha sido cuestionada por resistirse a morir en vida, tal como aspira mucha gente cuando las mujeres comenzamos a entrar en edad.

Tania Báez

Tania Báez

Creado:

Actualizado:

Ignorar “la conversación” es difícil. En cada “esquina” aparece un titular, un tuit o un comentario. Desde hace días Tania Báez es tendencia por atreverse a lo inusitado en una mujer: mantener la energía, los sueños, las aspiraciones, la pasión y la alegría “a pesar” de que cruzó la “invisible” frontera de los 60 años.

Vapuleada por una jauría machista que incluye a hombres y mujeres, Tania ha sido cuestionada por resistirse a morir en vida, tal como aspira mucha gente cuando las mujeres comenzamos a entrar en edad.

Desde que tengo uso de razón he visto que las mujeres somos ácidamente criticadas por el físico (peso/belleza/ropa), la forma de vivir (estatus civil/ingresos...), las decisiones y la manera de pensar, lo que se acrecienta cuando pasamos de los cuarenta años y somos independientes.

Tener más 50 provoca que esas críticas se transformen en comentarios hirientes y al cumplir los 60 se entiende que somos dignas de lástima: debemos recogernos, limitarnos y resignarnos como si cometiéramos un crimen por vivir.

Las mujeres cargamos un fardo pesado. La sociedad nos condena por envejecer, mientras los hombres son señores de experiencia y pueden expresarse con tanta libertad que se creen en el derecho de masacrarnos y ponernos en ridículo. ¿Hasta cuándo nos penalizarán? Basta ya.

Sobre el autor
Marien Aristy Capitán

Marien Aristy Capitán

Jefa de Redacción del periódico Hoy desde septiembre del año 2007. Periodista con 31 años de ejercicio.

tracking