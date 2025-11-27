Llega la “Garantía de Alquiler” para transformar el mercado inmobiliario dominicano

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En un momento clave para el sector inmobiliario dominicano, Seguros SURA presenta Garantía de Alquiler, una solución que protege el ingreso mensual de los propietarios ante el incumplimiento de pago por parte de sus inquilinos.

Este producto, único en su tipo en el país, se lanza en el marco de la nueva Ley 85-25 sobre Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, que promueve relaciones más justas, formales y transparentes entre arrendadores e inquilinos.

Según estimaciones, más de 1.2 millones de hogares en República Dominicana viven bajo contratos de alquiler, lo que representa aproximadamente el 42.5% de las viviendas ocupadas. Esta cifra revela el enorme aporte que puede tener Garantía de Alquiler, al ofrecer respaldo financiero y legal a miles de propietarios que dependen del alquiler como fuente de ingreso.

Además, el mercado de alquiler ha mostrado un crecimiento sostenido, con aumentos acumulados de hasta 434.8% en precios entre 2019 y 2022, lo que ha incrementado la presión sobre los arrendadores y la necesidad de soluciones que mitiguen el riesgo de impago.

Garantía de Alquiler incluye:

Protección de renta mensual: hasta 12 meses consecutivos del monto pactado.

Reembolso de gastos comunes y servicios básicos: hasta el 20% del valor del alquiler.

Cobertura por daños al inmueble: incluye reembolso por afectaciones a instalaciones fijas.

Asistencias para inmuebles 24/7: plomería, cerrajería, electricidad y consultoría legal telefónica.

Estas coberturas no solo protegen el ingreso del propietario, sino que también brindan tranquilidad al inquilino, al saber que cuenta con servicios de apoyo especializados y consultoría legal en caso de emergencias, fortaleciendo la relación entre ambas partes.

Un catalizador del dinamismo económico y la formalización del sector.

La nueva ley 85-25 exige que los contratos de alquiler sean registrados y que los depósitos se consignen en bancos oficiales, lo que fomenta la formalización del mercado.

En este contexto, Garantía de Alquiler se convierte en un catalizador de confianza, inversión y estabilidad jurídica.

Al reducir el riesgo de impago y facilitar procesos de desalojo legales, el producto estimula la inversión inmobiliaria, especialmente en zonas residenciales consolidadas donde el alquiler representa una alternativa clave para miles de familias.

Además, facilita la gestión de riesgos en el alquiler, lo que puede acelerar el desarrollo de nuevos proyectos residenciales y comerciales.

¿Cómo contribuye esta solución al ordenamiento y dinamismo del mercado?

Cobertura integral: Más allá de cubrir impagos, la póliza contempla daños al inmueble, servicios básicos, asistencia legal y técnica y acompañamiento en procesos de desalojo.

Seguridad para ambas partes: Propietarios aseguran su ingreso y patrimonio; inquilinos acceden a servicios que mejoran su experiencia de vivienda.

Gestión eficiente de reclamos: El proceso de reclamación es claro y ágil. El asegurado puede recibir su indemnización en un plazo máximo de 30 días.

Alineación con la Ley 85-25: Garantía de Alquiler opera dentro del nuevo marco legal, ofreciendo respaldo jurídico en cada etapa del contrato.

Impulso a la inversión: Al reducir la morosidad y fomentar la formalización, esta solución fortalece el ecosistema inmobiliario dominicano.

Confianza respaldada por liderazgo regional: SURA es reconocida por su solidez, innovación y compromiso con el desarrollo sostenible, con experiencia en seguros patrimoniales, sociales y económicos.