Accidente en autopista Duarte: joven se graduó el sábado y murió domingo

Publicado por Ramón Antonio Salcedo Creado: Actualizado:

Cotuí, Sánchez Ramírez. Familiares y amigos despidieron hoy a los integrantes de una familia que perdieron la vida en un aparatoso accidente ocurrido el pasado domingo en horas de la noche en la autopista Duarte.

Se trata de la pareja de esposos Leivi Martínez y la médica Fanmi Mercedes Diplán, así como de uno de sus dos hijos que les acompañaban cuando, en su viaje de regreso a Cotuí, tras visitar a un pariente en Bonao, ocurrió la tragedia.

En el accidente también perdió la vida la señora Patricia Mercedes Valdez, de 55 años de edad, madre de la joven profesional de la salud.

Un niño de dos años, hijo de Leivi y Fanmi, sobrevivió a la tragedia.

Se graduó el sábado y murió el domingo

Como una irónica paradoja del destino, trascendió que Leivi Martínez, quien el sábado siete de marzo se graduó como ingeniero civil en la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (Uteco), falleció al día siguiente, domingo.

Junto a su compañera de vida, sus dos hijos y la madre de su esposa, salió desde Cotuí hacia Bonao para visitar a su padre y otros familiares, pero a su retorno a Cotuí fueron víctimas del trágico accidente.

Testimonios de familiares y amigos

El abogado y locutor Andrés Díaz, presidente de la Junta de Vecinos del sector Cuesta Hermosa, donde residían los integrantes de la familia impactada por la tragedia, definió a Leivi, Fanmi y Patricia como tres pilares de servicio y entrega en favor de dicho barrio.

“Fueron personas humildes, positivas y cariñosas, siempre dispuestas a servir en la búsqueda de soluciones a los problemas de la barriada y con grandes aportes al trabajo comunitario”, expresó.

Dijo que doña Patricia se desempeñó durante varios años como secretaria de la Junta de Vecinos y se destacó como una mujer luchadora e impulsora del desarrollo comunitario. “Se va con su hija, su nieto y su yerno con la frente en alto y el deber cumplido”, exclamó Díaz.

La joven profesional de la salud laboró durante varios años en la Clínica Doctor Paredes y en Conani, donde se ganó el cariño y el aprecio de muchas personas que hoy lloran su partida y la de sus familiares hacia la gloria eterna.

Luego del velatorio en la funeraria municipal, una multitud de personas se congregó en la misa de cuerpo presente realizada en el templo católico Inmaculada Concepción. Posteriormente, en medio de un torrencial aguacero, marcharon hacia el cementerio municipal, donde las víctimas del trágico accidente recibieron cristiana sepultura al caer la tarde de este lunes.

En tanto, los actos funerarios de la señora Patricia Mercedes Valdez fueron realizados en la comunidad de Los Corozos, en Villa La Mata.