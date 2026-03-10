Tragedia en un centro de diversión en Higüey: esto es lo que sabe

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Dos hombres perdieron la vida y otras dos personas resultaron heridas durante un tiroteo ocurrido la madrugada de este lunes en el centro de diversión Central Drink La Bomba, ubicado en el distrito municipal Las Lagunas de Nisibón, en Higüey, provincia La Altagracia.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Sebastián Ortiz Maldonado, conocido como “Gilberto”, y Wendrick Villegas Santana, quien era el propietario del establecimiento. En tanto, los heridos son Israel Martínez, con una herida de bala en la pierna derecha, y Sergio Estiven Martínez Vargas, de 32 años, quien sufrió un impacto de bala en el tórax, según el diagnóstico médico.

De acuerdo con informes preliminares, varios hombres armados llegaron al lugar y comenzaron a disparar, provocando la muerte de Ortiz Maldonado y dejando a otras personas lesionadas.

Tras enterarse de lo ocurrido, Villegas Santana se trasladó al hospital local para conocer la situación de los heridos. Sin embargo, al notar una yipeta Honda CR-V que le pareció sospechosa en el lugar, se acercó al vehículo y tocó el cristal. En ese momento, uno de los ocupantes le disparó a quemarropa en la cabeza, causándole la muerte.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el hecho. Los cuerpos fueron levantados por las autoridades y enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en San Pedro de Macorís, para los procedimientos correspondientes.

El suceso ha provocado gran consternación entre los residentes de esa comunidad. Mientras tanto, la Policía informó que mantiene abiertas las investigaciones para identificar y capturar a los responsables y someterlos a la justicia.