Mejor calificación en gestión financiera

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La Tesorería Nacional alcanzó la segunda mejor evaluación dentro del Sistema de Gestión Financiera Pública del país, según un diagnóstico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para medir el nivel de desarrollo de la gestión financiera del país.

Los resultados fueron presentados durante un encuentro con el tesorero nacional, Luis Rafael Delgado Sánchez, y funcionarios de la institución, por las especialistas del organismo internacional Zoila Navarro, Mirian Garza y Giselle Sepúlveda.

De acuerdo con el informe, la TN sobresale por la fortaleza de sus procesos operativos, lo que evidencia los avances registrados a partir de la Ley 567-05, que regula la función de la entidad como órgano rector dentro del Sistema de Tesorerías. También recomienda a las autoridades continuar consolidando los logros alcanzados e integrar las Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos y el Sistema de Información de la Gestión Financiera para que las transacciones se registren de forma automática y en tiempo real, eliminando procesos de regularización diferida.