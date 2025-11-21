Santo Domingo 25ºC / 30ºC
Mercado cambiario Republica Dominicana: dólar, euro y libra según Banco Central

La tasa del dólar de este martes 11 de noviembre del 2025

La tasa del dólar de este martes 11 de noviembre del 2025

Lency Alcántara
Lency Alcántara

El Banco Central de la República Dominicana informó este viernes 21 de noviembre de 2025 las tasas de referencia para las operaciones con el dólar estadounidense, establecidas en RD$62.5462 para la compra y RD$62.9392 para la venta, vigentes hasta el 24 de noviembre. Estas cifras corresponden al promedio ponderado de las transacciones realizadas en el mercado spot, que incluye efectivo, transferencias y cheques, y excluye operaciones en derivados financieros.

De acuerdo con la institución, la tasa de compra será utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera, conforme a lo dispuesto por la Junta Monetaria en su resolución de agosto de 2003.

El boletín también detalla las tasas de referencia para otras divisas convertibles: el euro se cotizó en RD$72.05, la libra esterlina en RD$81.58, el dólar canadiense en RD$44.42, el franco suizo en RD$77.50, el yuan chino en RD$8.79 y el derecho especial de giro en RD$84.69, entre otras monedas.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

