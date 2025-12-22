¿Por qué está lloviendo? Así estará el clima en Nochebuena, Navidad y la semana completa

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Paraguas en manos durante los próximos días en República Dominicana: una vaguada se combinará con un sistema frontal y vientos húmedos para generar precipitaciones entre moderadas y fuertes en gran parte del país.

Así lo dio a conocer este lunes el analista meteorológico Jean Suriel.

“Debido a la cercanía del frente frío número 15 y de una masa de aire polar, las temperaturas se tornarán más frescas en todo el territorio dominicano desde mañana en la noche: así la Nochebuena y la Navidad serán muy frías en RD”, explicó.

Indicó además que hoy lunes 22 de diciembre podrían desarrollarse precipitaciones entre moderadas y fuertes con potencial de algunas inundaciones urbanas: en la tarde aumentarán las lluvias en el sur, sureste, Cordillera Central, noreste y norte. Chubascos moderados podrían registrarse en el noroeste.

Para mañana martes 23, continuará la influencia de la vaguada en República Dominicana con más posibilidades de aguaceros: desde la mañana comenzarán las lluvias en el norte, noreste, zona montañosa y sureste; en la tarde, se extenderán hacia el resto del país.

Pronóstico

24 y 25 de diciembre: Nochebuena y Navidad

El miércoles 24 seguiremos bajo los efectos de la vaguada y la humedad marina: vientos del noreste mantendrán un ambiente frío en gran parte de RD, mientras el potencial de lluvias se mantendrá en la mañana y durante la tarde. Ya en la noche, disminuirá la intensidad de las precipitaciones, pero seguirán algunos chubascos.

Suriel pronosticó además que para el jueves 25, día de Navidad, las precipitaciones continuarán en la mañana hacia la región del Cibao y hacia el sureste. En la tarde, la vaguada se encargará de provocar algunos aguaceros moderados y algunas ráfagas de viento en diferentes zonas del país.

Ya el viernes 26 empezará a alejarse el sistema frontal y la vaguada comenzará a debilitarse: todavía podrían desarrollarse algunas lluvias dispersas por los remanentes de los fenómenos. El ambiente seguirá muy fresco a nivel nacional por la masa de aire polar.