Conoce las nuevas tasas de cambio del dólar en República Dominicana hoy 21 de noviembre 2025

El Banco Central de la República informó que las tasas de cambio para la compra y venta del Dólar Estadounidense, en este 21 de noviembre de 2025, son de RD$62.6047/US$ y RD$63.1419/US$, respectivamente.

La entidad subrayó que estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.

Asimismo, señaló que, de acuerdo a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio a ser utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la referida tasa de compra del mercado spot.