Conoce las nuevas tasas de cambio del dólar en República Dominicana hoy 21 de noviembre 2025

El Banco Central fija la tasa de compra del Dólar en RD$62.6047/US$ y venta en RD$63.1419/US$ este 21 de noviembre.

Dólar (Fuente externa)

Hoy

El Banco Central de la República informó que las tasas de cambio para la compra y venta del Dólar Estadounidense, en este 21 de noviembre de 2025, son de RD$62.6047/US$ y RD$63.1419/US$, respectivamente.

La entidad subrayó que estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.

Asimismo, señaló que, de acuerdo a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio a ser utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la referida tasa de compra del mercado spot.

TASAS DE CAMBIO PARA COMPRA DE DIVISAS CONVERTIBLES

