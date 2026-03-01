Miguel Collado advierte que la desaceleración del crédito frena el crecimiento y cuestiona cifras de inversión extranjera

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estudios Económicos Sostenibles (CREES), Miguel Collado di Franco, alertó sobre el impacto negativo que tiene para los sectores productivos la desaceleración en la tasa de crecimiento del crédito bancario en el país.

El economista explicó que para que la economía dominicana mantenga un crecimiento relativamente alto, el crédito debe expandirse a tasas interanuales superiores a los dos dígitos, históricamente entre 12% y 14%, lo que impulsa el buen desempeño del Producto Interno Bruto.

Sin embargo, mostró preocupación porque el incremento del crédito el pasado año apenas se situó entre 8% y 9%, una cifra poco común en los últimos años. Señaló que en diciembre de 2024 y enero de este año el crecimiento estuvo por debajo del 8%, niveles que no se observaban desde 2021.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D’AGENDA, transmitido por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para Estados Unidos, Collado indicó que, aunque las autoridades del Banco Central proyectan que febrero cerrará por encima del 8%, todavía es insuficiente para generar nuevos capitales, empleos y alcanzar la meta de crecimiento proyectada.

Sobre las expectativas económicas, consideró que, aunque el crecimiento será superior al del año base, no observa condiciones para que el PIB alcance el 4% como estiman las autoridades. Señaló que factores como la persistencia de aranceles, la caída de exportaciones de zonas francas en enero, la disminución de importaciones y la apreciación del tipo de cambio en torno a un 5% afectan el dinamismo económico.

El CREES coincide con la proyección de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que estima una expansión de 3.5% para este año.

Minería con baja integración local

Collado aclaró que la minería no está tan integrada a la cadena de suministro nacional como otros sectores exportadores.

Explicó que no es lo mismo una empresa local con encadenamientos productivos internos que dinamice otros sectores mediante compras locales. Indicó que esa dinámica en minería es limitada.

Señaló que el 45% de las exportaciones en 2025 estuvo representado por cacao y oro, y que en enero el 67% del total exportado fue determinado por el oro, impulsado principalmente por los altos precios internacionales del metal.

Precisó que el aumento en el valor exportado no responde a un mayor volumen, sino al incremento de los precios internacionales.

Pide claridad sobre la Inversión Extranjera Directa

El vicepresidente del CREES solicitó a las autoridades explicar con claridad qué se está registrando como Inversión Extranjera Directa.

Advirtió que los proyectos desarrollados por inversionistas extranjeros con financiamiento de la banca local no deben contabilizarse como inversión extranjera directa, ya que solo se consideran los aportes de capital que provienen del exterior, ya sea capital fresco, adquisición de empresas o compra de acciones.

Sostuvo que, aunque esos financiamientos son positivos para la economía, no deben clasificarse como inversión extranjera directa. Recordó además que en algunos años hasta el 50% corresponde a reinversión de utilidades, lo que se contabiliza como nueva inversión, aunque no implique la llegada de nuevos inversionistas.