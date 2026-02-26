Collado: menor informalidad por alza empleo público

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

La reciente reducción de la informalidad no se debe a un proceso de formalización de la economía, sino, principalmente, al aumento de los empleados del Estado, en comparación con el resto de los ocupados.

La afirmación corresponde al economista Miguel Collado, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES).

Explicó que la informalidad no se redujo en términos absolutos, sino, que en términos relativos se ve menor, debido al aumento de los ocupados formales.

Dijo que, de acuerdo con la Encuesta Nacional Continua de la Fuerza de Trabajo del Banco Central, entre el cuarto trimestre de 2024 e igual período de 2025, el número total de ocupados en el mercado laboral aumentó en 117,948 personas, un incremento superior en 19,960, al registrado en el mismo lapso de 2023–2024.

Sostuvo que, al desagregar ese aumento, se observa que 75,461 de los nuevos ocupados corresponden a empleados del Estado, lo que implica que el sector público explica el 64 % del total de nuevos ocupados.

En el caso de los ocupados formales, la proporción es aún más elevada: el 78.8 % del aumento provino de empleados del Estado, mientras que los privados aportaron el 21.2 %.

Dijo que la magnitud del incremento de la formalidad fue por el aumento de la nómina oficial, lo que reduce en términos relativos la proporción de informales.