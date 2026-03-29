Ministerio de Agricultura desmiente carta y anuncia investigación

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El Ministerio de Agricultura de la República Dominicana, bajo la dirección del ministro Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, desmintió categóricamente las informaciones atribuidas a una carta difundida en plataformas sociales, asegurando que no corresponden a la realidad ni a documentos oficiales de la institución.

La entidad informó que ha instruido formalmente a la Dirección General de Contrataciones Públicas, al Ministerio Público y a los órganos de control interno del Estado a realizar una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre cualquier denuncia relacionada con procesos de contratación, adjudicación de obras o procedimientos administrativos dentro de la institución.

En ese sentido, todos los expedientes y documentación vinculados a los procesos señalados están disponibles para las autoridades competentes, en apego a los principios de transparencia, legalidad y ética pública, bajo una política de cero tolerancia frente a cualquier irregularidad.

El Ministerio reiteró su disposición plena de colaborar con todas las instituciones de control del Estado y llamó a la ciudadanía a mantener la confianza en que cada señalamiento será atendido con seriedad, responsabilidad y celeridad, reafirmando su compromiso con el interés nacional y el desarrollo sostenible del campo dominicano.