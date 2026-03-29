Comunicado
Ministerio de Agricultura desmiente carta y anuncia investigación
El Ministerio reiteró su disposición plena de colaborar con todas las instituciones de control del Estado
El Ministerio de Agricultura de la República Dominicana, bajo la dirección del ministro Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, desmintió categóricamente las informaciones atribuidas a una carta difundida en plataformas sociales, asegurando que no corresponden a la realidad ni a documentos oficiales de la institución.
La entidad informó que ha instruido formalmente a la Dirección General de Contrataciones Públicas, al Ministerio Público y a los órganos de control interno del Estado a realizar una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre cualquier denuncia relacionada con procesos de contratación, adjudicación de obras o procedimientos administrativos dentro de la institución.
En ese sentido, todos los expedientes y documentación vinculados a los procesos señalados están disponibles para las autoridades competentes, en apego a los principios de transparencia, legalidad y ética pública, bajo una política de cero tolerancia frente a cualquier irregularidad.
El Ministerio reiteró su disposición plena de colaborar con todas las instituciones de control del Estado y llamó a la ciudadanía a mantener la confianza en que cada señalamiento será atendido con seriedad, responsabilidad y celeridad, reafirmando su compromiso con el interés nacional y el desarrollo sostenible del campo dominicano.