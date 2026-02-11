Ministro Joel Santos anuncia segunda ronda petrolera se iniciará en noviembre

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, presentó la hoja de ruta técnica que conducirá al inicio de la segunda ronda petrolera de República Dominicana, prevista para noviembre próximo, como parte de una estrategia orientada a fortalecer el conocimiento del potencial hidrocarburífero nacional, bajo criterios de sostenibilidad, rigor científico e interés público.

La iniciativa contempla la licitación de bloques de exploración en distintas zonas del país que ya han sido objeto de estudios geológicos y geofísicos preliminares, en consonancia con lo establecido en la Constitución de la República y el marco legal vigente en materia de hidrocarburos.

Santos explicó que la proyección de los trabajos, que se desarrollarán hasta 2028, incluye la perforación de un pozo exploratorio terrestre, la adquisición mínima de 2,500 kilómetros de sísmica 2D, el procesamiento de 1,500 kilómetros adicionales y la ampliación de 300 nuevos puntos gravimétricos, con el objetivo de reducir la incertidumbre geológica y atraer inversión responsable.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante el Primer Foro de Exploración y Explotación, celebrado en el Hotel JW Marriott, con la participación de autoridades, expertos nacionales e internacionales y representantes del sector público y privado.

En ese escenario, el ministro resaltó las acciones impulsadas desde 2024 por el Viceministerio de Hidrocarburos para crear un entorno competitivo, transparente y predecible que incentive la participación de empresas líderes en exploración y producción de petróleo y gas.

“Cuando la gente ve pozos con emanaciones, eso indica la presencia de formaciones geológicas, pero no significa necesariamente que exista una producción comercialmente viable. De ahí la importancia de los estudios técnicos y de las perforaciones exploratorias para determinar la calidad y cantidad de los recursos”, subrayó Santos.

El funcionario recordó que, tras la promulgación en julio de 2025 de la Ley 37-25 por parte del presidente Luis Abinader, que modifica el artículo 4 de la Ley 4532 de 1956, se creó un marco más atractivo para la inversión nacional y extranjera en hidrocarburos, en beneficio de la economía dominicana.

Avances técnicos y científicos

Santos explicó que desde 2024 el Ministerio de Energía y Minas ha ejecutado estudios geofísicos, geológicos y geoquímicos para evaluar el potencial petrolero y gasífero de las cuencas sedimentarias del país. Estos trabajos incluyen sísmica 2D, gravimetría, análisis estructurales y estudios de carbono orgánico total, con intervenciones en zonas como el pozo Melano I, en Azua.

Detalló que se han analizado 156 muestras de rocas y fluidos en coordinación con la empresa Geolog y universidades europeas, además de 25 muestras con la Universidad de Perugia. Asimismo, destacó la instalación de 50 estaciones gravimétricas a nivel nacional, colaboracion cientifica para el proyecto de adquisición de más de 5,000 kilómetros de registros geofísicos marinos mediante el proyecto Geomarhis y adicional el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos de Hidrocarburos, que hoy concentra miles de mapas, perfiles sísmicos y registros técnicos.

En total, el Estado dominicano ha recopilado alrededor de 21,500 kilómetros de líneas sísmicas 2D, con una inversión estimada de US$100 millones de dólares. El ministro enfatizó que estos esfuerzos buscan consolidar una cultura de exploración basada en la legalidad, el conocimiento científico y la prevención de prácticas informales en el aprovechamiento de los recursos naturales.

Paneles y participantes

Durante el foro se desarrollaron varios paneles técnicos, moderados por el viceministro de Hidrocarburos, Noel Báez Paredes y el director de Regulación, Importación y Uso de Hidrocarburos, Wandy Tejada Disla, en los que se abordaron el potencial geológico del país, nuevas fronteras exploratorias, el marco legal vigente y los retos de la exploración y eventual explotación de hidrocarburos.

Entre los panelistas figuraron el director ejecutivo del Servicio Geológico Nacional, Edwin García Cocco; el presidente de Lumina, The Leading Light in Energy, Carlos Moreno; el viceministro de justicia , Pedro Montilla; el economista Henri Hebrard; el geólogo internacional César Lugo, y el asesor en materia de hidrocarburos Alberto Reyes.

Al encuentro asistieron Samuel Pereyra, presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa); Rolando Muñoz, director de Minería; Betty Soto, viceministra de Innovación y Transición Energética; Gaddis Corporán, viceministro de Energía Nuclear; Noelia Rivera, viceministra de Representación Judicial y Extrajudicial del Ministerio de Justicia; entre otros funcionarios y especialistas.