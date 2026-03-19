Ministro Yayo encabeza mesa de trabajo en Dajabón

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El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), liderado por el ministro Yayo Sanz Lovatón, encabezó una mesa de trabajo y un recorrido de evaluación técnica por el Mercado Fronterizo de Dajabón.

La intervención gubernamental tuvo como objetivo escuchar sugerencias para la implementación de estrategias diseñadas para eficientizar el flujo de mercancías y que estas se traduzcan en una expansión directa de las oportunidades comerciales, protegiendo a los pequeños emprendedores locales y conectándolos con las grandes cadenas de valor del país.

"El Gobierno del presidente Luis Abinader entiende a la perfección que ustedes son el motor que mantiene viva y productiva nuestra frontera. No venimos a imponer modelos que los desplacen, venimos a articular soluciones para que haya más volumen, más seguridad y mejor comercio", aclaró Sanz Lovatón ante decenas de comerciantes.

"Nos llevamos hoy ideas sumamente valiosas, nacidas de quienes conocen la realidad de este mercado mejor que nadie. Como abanderado histórico de las Mipymes, puedo afirmar: vamos a seguir invirtiendo, y vamos a asegurar que el progreso de Dajabón tenga el rostro de su gente".

Desde el liderazgo local, el destacado empresario Héctor Kildere Taveras validó la intervención oficial, calificando la presencia del ministro como "una acción de Estado atinada, transparente y a tiempo". "Desde el empresariado dajabonero apoyamos firmemente toda iniciativa que venga a dignificar nuestro mercado y a construir desarrollo genuino", subrayó.

Para consolidar este pacto y proyectar un frente unificado, el diseño de esta política de intervención contó con el respaldo in situ de un bloque integral de autoridades civiles y legislativas.