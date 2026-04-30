Presidente Luis Abinader encabezará este jueves reunión del Consejo de Gobierno

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El presidente de la República, Luis Abinader, encabezará la tarde de este jueves una reunión del Consejo de Gobierno en el Palacio Nacional.

El encuentro se llevará a cabo a las 6:00 de la tarde y se espera que cuente con la participación de ministros, directores generales y demás funcionarios que integran este órgano de coordinación del Poder Ejecutivo.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los puntos específicos que serán abordados durante la sesión.

“Día de la Industria Nacional”

Cabe destacar que, previamente, exactamente a las 9:30 de la mañana, el mandatario participará en el acto de celebración del “Día de la Industria Nacional” y la conmemoración del 64 aniversario de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), en la Torre de la institución.