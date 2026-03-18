Leonardo Aguilera resalta compromiso de Banreservas con la vivienda de la diáspora previo a feria en Nueva York

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Nueva York.– El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, afirmó que el objetivo de la institución es que cada dominicano pueda acceder a una vivienda propia, al encabezar un cóctel de bienvenida previo al inicio de la Tercera Feria Inmobiliaria Banreservas en Estados Unidos.

El encuentro reunió a desarrolladores, constructores, representantes del sector inmobiliario y aliados estratégicos, en un espacio de intercambio previo a la apertura formal de la feria dirigida a la diáspora dominicana.

“Esta actividad refleja el interés del presidente de la República, Luis Abinader, y del Banco de Reservas en apoyar a nuestros compatriotas para que puedan cumplir el sueño de tener su techo propio”, expresó Aguilera.

El ejecutivo subrayó que la feria constituye un puente entre los dominicanos residentes en el exterior y las oportunidades de inversión en su país de origen, mediante facilidades de financiamiento y asesoría especializada.

“Estamos aquí para ustedes y seguiremos extendiéndoles la mano a cada dominicano, dondequiera que se encuentre. Nuestro objetivo es que cada familia dominicana tenga la oportunidad de contar con su vivienda propia en la República Dominicana”, manifestó.

Asimismo, anunció que esta iniciativa continuará expandiéndose a otros mercados internacionales, informando que la feria inmobiliaria también se celebrará en el mes de mayo en Madrid, España, como parte de la estrategia de acercamiento a la diáspora.

La Tercera Feria Inmobiliaria Banreservas se desarrollará los días miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de este mes, en el piso 12 del Radio Hotel, ubicado en el 500 W de la calle 181, esquina con la avenida Ámsterdam, en el Alto Manhattan, a partir de las 10:00 de la mañana.

Posteriormente, continuará los días sábado 21 y domingo 22 en Lawrence, Massachusetts, en el Parthum School Complex, en el mismo horario.

Durante la feria, la institución financiera ofrecerá atractivas condiciones de financiamiento, con préstamos de hasta el 90 % del valor del inmueble y plazos de hasta 20 años, facilitando el acceso a viviendas para miles de dominicanos en el exterior.

En el evento participarán más de 30 desarrolladores y empresas inmobiliarias, quienes presentarán una oferta de más de 6,000 unidades habitacionales, entre apartamentos, casas, villas y solares, además de brindar asesoría personalizada a los interesados.

El cóctel de bienvenida contó con la presencia del cónsul dominicano en Nueva York, Jesús (Chu) Vásquez, así como del exembajador de Estados Unidos en República Dominicana, James “Wally” Brewster, entre otras personalidades.