El oro y su impacto en la economía dominicana: reservas y exportaciones

. En un entorno internacional marcado por elevada incertidumbre financiera, tensiones geopolíticas persistentes y un proceso de recomposición del sistema monetario global, el debate sobre el oro como activo de refugio ha recobrado relevancia. El precio del metal precioso superó este año los US$5,000 por onza troy, un incremento cercano al 75 % respecto al cierre de enero de 2025, lo que ha puesto en el centro de la discusión su rol dentro de las reservas internacionales y la economía real.

Bancos centrales y reservas internacionales

A nivel global, la participación del oro en las reservas internacionales se ha mantenido relativamente estable en las últimas décadas, con un promedio cercano a 32,800 toneladas métricas. Estados Unidos y la zona euro concentran las mayores tenencias, resultado de decisiones históricas bajo un orden monetario distinto al actual.

En países emergentes como Rusia, China, Turquía e India, el aumento de las reservas en oro ha estado vinculado a sanciones financieras, restricciones de acceso a mercados internacionales y estrategias de diversificación frente a riesgos geopolíticos. Sin embargo, el dólar estadounidense sigue siendo el principal activo de reserva, con un 56.92 % de participación al cierre del tercer trimestre de 2025, según datos del FMI.

Volatilidad y limitaciones operativas

El oro presenta características que limitan su uso operativo en la gestión de reservas: no genera ingresos, su precio es altamente volátil y su liquidez es inferior a la de otros instrumentos financieros. Por ello, muchos bancos centrales aplican tratamientos contables específicos para evitar que las fluctuaciones del precio afecten la estabilidad patrimonial y la credibilidad institucional.

El caso dominicano

En la República Dominicana, la composición de las reservas internacionales responde a criterios estructurales como la moneda de los pasivos externos, la estructura de las importaciones y la necesidad de contar con activos líquidos para enfrentar choques financieros.

El impacto más relevante del oro para el país se da en el sector real: la producción y exportación. Al cierre de 2025, las exportaciones de oro representaron aproximadamente un 31 % del total nacional, fortaleciendo los términos de intercambio, el ingreso de divisas y los ingresos fiscales.

Conclusión

El renovado interés por el oro refleja la fragmentación del sistema monetario internacional y la incertidumbre geopolítica. Sin embargo, en el caso dominicano, los mayores beneficios del metal se materializan a través de su impacto en las cuentas externas y fiscales, más que en la gestión financiera de las reservas internacionales.

Más que fijar un nivel mínimo de oro en el portafolio del Banco Central como respuesta coyuntural, el debate debe alinearse con los objetivos de estabilidad macroeconómica y crecimiento de largo plazo del país.