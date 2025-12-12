Patronato Nacional de Ganaderos anuncia inversión récord y nueva estrategia institucional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Patronato Nacional de Ganaderos realizó su Asamblea Anual 2025 con la participación de autoridades, representantes del sector agropecuario y delegados de diferentes regiones del país.

El encuentro estuvo marcado por la presentación de resultados financieros históricos y nuevas directrices para fortalecer la gestión institucional.

El presidente del Patronato, José Manuel Mallén, destacó los tres años de trabajo de la actual directiva y llamó a la unidad del sector. “Siempre tenemos que mirar hacia adelante. En la medida en que nos mantengamos unidos, definimos qué podemos construir para mejorar esta casa, que es patrimonio de la República Dominicana”, afirmó.

Mallén resaltó la estabilidad económica del país frente al contexto regional. “Tenemos una economía que se maneja de forma más satisfactoria que la mayoría de los mercados comparables en América Latina”, señaló.

También agradeció el respaldo recibido desde el Gobierno central, al que reconoció por su involucramiento directo en la institución.

Durante su intervención, presentó proyectos orientados a convertir al Patronato en una entidad autosustentable. Entre estos se incluyen la remodelación del salón principal para uso comercial, nuevas áreas de manejo animal, la posible instalación de una cancha de pádel y mejoras generales en la infraestructura.

“El sueño es dejar un Patronato autosustentable, que no tenga que pedir para sostener la feria ni la institución”, dijo.

Resultados financieros históricos



El tesorero Alfredo Ríos presentó los datos económicos de los últimos tres años, los cuales calificó como los más altos registrados en la institución.

En ese período, el Patronato manejó RD$171,125,498.50, con superávits consecutivos, y destinó RD$53,081,082.85 a infraestructura.

Ríos destacó que el 31% de los ingresos totales se reinvirtió en las instalaciones.

“Esa cifra nunca se había visto en la historia del Patronato”, indicó.

También informó que nuevas líneas de negocio —como conciertos, auto ferias y alquileres del óvalo— aportaron más de RD$9 millones adicionales.

Aprovechó para reconocer el trabajo del personal: “Lo que ven aquí es fruto del trabajo de un equipo que pocas veces es reconocido públicamente.”

Cambios en comunicación e identidad visual



Maite Mallén, directora de la Feria Agropecuaria Nacional, presentó la nueva estrategia de comunicación institucional, que establece una diferenciación por primera vez entre las marcas Patronato Nacional de Ganaderos, Ciudad Ganadera Dr. Julio Antonio Brache Arzeno y Feria Agropecuaria Nacional.

“Por primera vez en mucho tiempo, nuestra feria tiene una imagen corporativa sólida y diseñada para competir a nivel internacional”, señaló.

También adelantó que la Feria 2026 estará enfocada en acercar el campo a las familias y promover que la juventud conozca el origen de los alimentos.

“El futuro del país está en la juventud y en el amor por la tierra”, afirmó.

Durante la presentación, se mostró el nuevo logo de la Ciudad Ganadera, inspirado en la silueta del óvalo central del recinto, y se anunció la apertura de la convocatoria para la Reina de la Feria 2026.

La Asamblea concluyó con un llamado a la unidad sectorial y un almuerzo de confraternidad. Mallén cerró la jornada asegurando que la institución trabaja con miras a fortalecer la próxima edición de la Feria Agropecuaria Nacional.

“Los esperamos en la Feria 2026, que será histórica”, expresó.

Sobre el Patronato Nacional de Ganaderos



El Patronato Nacional de Ganaderos es una entidad de larga trayectoria dedicada a promover el desarrollo pecuario del país. Administra la Ciudad Ganadera y organiza la Feria Agropecuaria Nacional, una de las principales vitrinas de la producción nacional y un espacio clave para impulsar la competitividad del sector agropecuario.