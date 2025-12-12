‘Wicked’ y el fenómeno de los villanos redimidos

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La segunda parte de la historia de la bruja de Oz ha batido récords y, junto al nuevo ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro, plantea una tendencia: ¿por qué nos gusta que los malos se conviertan en los buenos?

‘Wicked: For Good’ ha superado a su predecesora convirtiéndose en el mejor estreno cinematográfico de un musical de Broadway.

Tras recaudar 223 millones en su primer fin de semana, la película opta a varios Globos de Oro, incluido el del logro en taquilla.

Ariana Grande en Wicked

A su vez, ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro cautiva hogares en Netflix y comparte una premisa con la historia de la bruja de Oz.

El estreno de ‘Wicked: For Good’ no solo ha sido materia viral en redes sociales, sino que ha batido récords históricos de taquilla. Al mismo tiempo, en las pantallas de los hogares, la visión gótica de Guillermo del Toro sobre ‘Frankenstein’ invita al espectador a observar a la criatura no con horror, sino con compasión.

Así, la recta final de estrenos del año ha confirmado una tendencia que lleva años gestándose pero que ha volado hasta lo más alto en las últimas semanas: ya no queremos matar al monstruo, queremos abrazarlo.