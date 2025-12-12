¡Prepárate! El clima del fin de semana trae sorpresas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Una vaguada fortalecida por los vientos húmedos será la responsable de extender las precipitaciones en República Dominicana desde hoy hasta el sábado: serán lluvias moderadas, pero en ocasiones podrían desarrollarse algunos aguaceros fuertes.

Así lo advirtió el analista meteorológico Jean Suriel a través de sus redes sociales.

"En los últimos días hemos experimentado un aumento de la sensación térmica entre las 10 AM y las 4 PM debido a un flujo de vientos del este-sureste, generado por un sistema de alta presión en el Atlántico", explicó.

Imágenes de la vaguadaJean Suriel

Informó además que aún así, las noches y madrugadas se han mantenido frescas en gran parte del territorio dominicano por la temporada frontal y los vientos que proceden desde el Atlántico en el período nocturno, entre las 7 PM y las 8 AM.

Para hoy, según dio a conocer Suriel se esperan precipitaciones moderadas en el sur, sureste, Cordillera Central, norte, noreste y áreas de la zona fronteriza: tanto en la tarde como en la noche podrían desarrollarse estas lluvias por los efectos de la vaguada.

“Para este viernes, continuarán las posibilidades de lluvias dispersas en la mañana hacia el sur, sureste y noreste; pero después del mediodía incrementarán los aguaceros más fuertes, aumentando el potencial de algunas inundaciones urbanas”, dijo.

Pronosticó además que la vaguada seguirá incidiendo el sábado en gran parte del país con más períodos lluviosos: las posibilidades de precipitaciones iniciarán durante la mañana, pero en la tarde serán más significativas.

“Para el domingo se espera un debilitamiento de la vaguada, por lo que las lluvias disminuirán en intensidad y frecuencia: los remanentes del fenómeno podrían generar algunos chubascos en la mañana y cerca del mediodía. El lunes serán menores las precipitaciones”, concluyó.