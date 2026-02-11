Potencial geológico y marco legal dominicano centran debate en foro hidrocarburos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El análisis sobre el potencial geológico y el fortalecimiento del marco legal y regulatorio dominicano marcaron el eje central del Primer Foro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, organizado por el Ministerio de Energía y Minas, donde especialistas nacionales e internacionales debatieron sobre el futuro de la exploración petrolera en República Dominicana.

La actividad fue encabezada por el ministro Joel Santos y coordinada por el Viceministerio de Hidrocarburos, como parte de la agenda técnica previa al lanzamiento de la Segunda Ronda Petrolera 2026-2028, cuyo inicio está previsto para noviembre de este año.

Uno de los espacios centrales del foro fue el panel “Exploración de Hidrocarburos en República Dominicana: Potencial Geológico y Nuevas Fronteras”, en el que participaron el viceministro de Hidrocarburos, Noel Báez Paredes; el geólogo internacional César Lugo; el director del Servicio Geológico Nacional, Edwin Rafael García Cocco y el presidente de The Leading Light in Energy, Carlos Moreno.

Durante el intercambio se abordó el estado actual del conocimiento geológico y geofísico del territorio dominicano, el rol del Estado en la generación, administración y acceso a información técnica, así como las lecciones aprendidas de los estudios sísmicos, gravimétricos y magnéticos realizados en distintas cuencas sedimentarias.

Los panelistas coincidieron en la identificación de nuevas áreas exploratorias en el Caribe y en la necesidad de atraer inversión responsable que permita verificar el funcionamiento del sistema petrolero nacional, bajo criterios técnicos, ambientales y de sostenibilidad.

Previamente, Lugo dictó la conferencia magistral “Exploración de Hidrocarburos en la República Dominicana: presente, desafíos y oportunidades”, en la que explicó las metodologías aplicadas al estudio geoquímico de las cuatro cuencas sedimentarias identificadas en el país, así como los principales retos técnicos asociados a su eventual desarrollo.

Marco legal, seguridad jurídica y licencia social

El segundo panel, titulado “Marco legal y regulatorio de los hidrocarburos en la República Dominicana y retos para la exploración y explotación”, concentró el debate en la actualización normativa y los desafíos institucionales del sector.

En ese espacio participaron el director de Regulación, Importación y Uso de Hidrocarburos, Wandy Tejada; el economista Henri Hebrard; el viceministro de atención y colaboración al sistema de justicia del Ministerio de Justicia, Pedro Montilla y el abogado experto en minería, energía e hidrocarburos, Alberto Reyes.

Los expertos analizaron la evolución del marco jurídico dominicano, la importancia de fortalecer la seguridad jurídica para atraer inversión, los retos ambientales y sociales asociados a la exploración petrolera, así como la necesidad de consolidar la licencia social y mejorar la competitividad del país frente a otros mercados emergentes.

En la actividad participaron, además, el presidente del Consejo de Administración de Refinería Dominicana de Petróleo, Samuel Pereyra; la viceministra de Innovación y Transición Energética, Betty Soto; el viceministro de Energía Nuclear, Gaddis Corporán; el gerente general del Organismo Coordinador del SENI, Manuel López San Pablo; el director general de Minería, Rolando Muñoz, así como representantes de instituciones públicas y del sector privado vinculados a la industria energética.