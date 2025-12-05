Precio de los combustibles del 6 al 12 de diciembre 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó que, durante la semana del 6 al 12 de diciembre de 2025, el Gobierno mantendrá sin variación los precios de combustibles de consumo masivo con un subsidio ascendente a RD$173.6 millones.

En consecuencia, serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) con RD$10.23 por galón; el gasoil Regular con RD$13.83, y el gasoil Óptimo con RD$8.79.

Para la semana del 6 al 12 de diciembre de 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Precios de los combustibles

Gasolina Premium se venderá a RD$290.10 por galón mantiene su precio.

Gasolina Regular RD$272.50 por galón mantiene su precio.

Gasoil Regular RD$224.80 por galón mantiene su precio.

Gasoil Óptimo RD$242.10 por galón mantiene su precio.

Avtur RD$197.45 por galón baja RD$4.81.

Kerosene RD$229.20 por galón baja RD$5.00.

Fuel Oíl #6 RD$144.63 por galón baja RD$0.11.

Fuel Oíl 1%S RD$161.37 por galón baja RD$0.20.

Gas Licuado de Petróleo (GLP) RD$137.20 por galón mantiene su precio.

Gas Natural RD$43.97 por m3 mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$63.65, de las publicaciones diarias del Banco Central.