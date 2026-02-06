Precio de los combustibles del 7 al 13 de febrero de 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que, durante la semana del 7 al 13 de febrero de 2026, el Gobierno mantendrá sin variación los precios de los combustibles esenciales, con un subsidio de RD$213.7 millones.

De este modo, serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) con RD$9.49 por galón; la gasolina Regular con RD$1.54; el gasoil Regular con RD$17.49, y el gasoil Óptimo con RD$16.27

Precios de los combustibles

Para la semana del 7 al 13 de febrero de 2026, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina Premium se venderá a RD$290.10 por galón; mantiene su precio.

Gasolina Regular, RD$272.50 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Regular, RD$224.80 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Óptimo, RD$242.10 por galón; mantiene su precio.

Avtur, RD$209.96 por galón; sube RD$7.21.

Kerosene, RD$243.10 por galón; sube RD$7.60.

Fueloil #6, RD$148.33 por galón; sube RD$5.23.

Fueloil 1%S, RD$169.98 por galón; sube RD$6.26.

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas natural, RD$43.97 por m3; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$63.42, de las publicaciones diarias del Banco Central.