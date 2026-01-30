Los precios de los combustibles del 31 de enero al 6 de febrero de 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que, durante la semana del 31 de enero al 6 de febrero de 2026, el Gobierno mantendrá sin variación los precios de los combustibles de consumo masivo, con la asignación de un subsidio ascendente a RD$182.2 millones.

En ese orden, serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) con RD$9.08 por galón; el gasoil Regular con RD$14.91, y el gasoil Óptimo con RD$13.67.

Precios de los combustibles

Para la semana del 31 de enero al 6 de febrero de 2026, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina Premium se venderá a RD$290.10 por galón; mantiene su precio.

Gasolina Regular, RD$272.50 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Regular, RD$224.80 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Óptimo, RD$242.10 por galón; mantiene su precio.

Avtur, RD$202.75 por galón; sube RD$3.65.

Kerosene, RD$235.50 por galón; sube RD$3.90.

Fueloil #6, RD$143.10 por galón; baja RD$0.32.

Fueloil 1%S, RD$163.72 por galón; sube RD$3.41.

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas natural, RD$43.97 por m3 ; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$63.12, de las publicaciones diarias del Banco Central.