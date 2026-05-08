Cuál es el precio del dólar para este fin de semana

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Banco Central de la República Dominicana informó que al cierre del 8 de mayo de 2026 la tasa de cambio oficial para el dólar estadounidense se estableció en RD$58.8313 para la compra y RD$59.6650 para la venta. Estas cifras servirán de referencia para las operaciones de la institución hasta el 11 de mayo de 2026.

La entidad explicó que los valores corresponden al promedio ponderado de las transacciones realizadas en el mercado spot —efectivo, transferencias y cheques— durante la jornada, excluyendo las operaciones en el mercado de derivados financieros.

DolaresFélix Rojas

De acuerdo con la Undécima Resolución de la Junta Monetaria del 14 de agosto de 2003, la tasa de compra del mercado spot será utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera.