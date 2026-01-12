Oportunidades de negocio
Presentarán a Las Galeras como potencial turístico en feria “Turismo y Atracciones Samaná 2026”
Turismo y Atracciones 2026 busca fortalecer el posicionamiento de la República Dominicana en el mercado turístico internacional
Samaná.– La alcaldesa del distrito municipal de Las Galeras, Ana Johaida Reyes Bello, expresó su respaldo a la tercera edición de la feria “Turismo y Atracciones Samaná 2026”, a celebrarse del 13 al 15 de marzo en Hacienda Samaná Bay, Hotel & Residences, evento que estará dedicado a la República Popular China.
Durante la feria, la alcaldesa Ana Reyes estará presentando en su conferencia a Las Galeras como un potencial turístico y de inversión.
Además, la alcaldesa tras reunirse con el CEO de TyA 2026, Kelvin Faña, destacó la importancia de esta plataforma como un espacio estratégico para el desarrollo turístico, cultural y económico del distrito municipal de Las Galeras y de toda la región Nordeste, subrayando el impacto positivo que tendrá en la promoción del talento local, así como en la creación de oportunidades de inversión y cooperación internacional.
Más de 40 emprendedores y artesanos locales participarán en esta edición de la feria, que se consolida como un puente de negocios, cultura y turismo entre China y Samaná, proyectando al destino como un referente de innovación, identidad y competitividad en el Caribe.
Durante los tres días de feria, los visitantes podrán disfrutar de una variada agenda que incluirá: ofertas turísticas exclusivas, conferencias nacionales e internacionales, reuniones de negocios y asesorías personalizadas, experiencias de aventura, naturaleza y turismo local, actividades artísticas y culturales, degustaciones de puros, vinos y productos de la región, así como el asopao de mariscos con coco más grande del mundo, como principal atractivo gastronómico.
Asimismo, Turismo y Atracciones Samaná 2026 ofrecerá oportunidades reales de negocio, visibilidad y posicionamiento de marca, además de networking estratégico con actores clave de los sectores turístico, comercial y cultural.
Kelvin Faña, CEO de Turismo y Atracciones 2026, informó que la feria contará con la participación de más de 60 empresas, que utilizarán esta plataforma para promover la inversión, los negocios y la proyección del turismo dominicano, reafirmando a Samaná como un destino de clase mundial.
Faña anunció que el evento incluirá presentaciones artísticas y culturales, exhibiciones de productos y servicios, degustaciones gastronómicas y múltiples propuestas orientadas a resaltar la identidad y la riqueza cultural de la provincia.
“Turismo y Atracciones 2026 busca fortalecer el posicionamiento de la República Dominicana en el mercado turístico internacional, con un enfoque especial en Samaná, una de las provincias de mayor encanto natural y cultural del Caribe”, expresó.
El evento servirá además como puente de cooperación con la República Popular China, país invitado de honor, y contará con la presencia del embajador Chen Luning, junto a una delegación de empresarios, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades de inversión y colaboración en el sector turístico.
Faña extendió una invitación a empresarios, profesionales del turismo, autoridades, emprendedores, comunidades locales y visitantes en general a formar parte de esta experiencia.
“Turismo y Atracciones 2026: Por amor al desarrollo turístico de Samaná, promete ser una jornada memorable de innovación, cultura, negocios y tradición”, afirmó.
Para participar como invitado o patrocinador, los interesados pueden acceder a www.turismoyatracciones.com, escribir a turismoyatracciones@gmail.com o comunicarse vía WhatsApp al 809-965-8643 (Kelvin Faña).
Se espera que Turismo y Atracciones Samaná 2026 reciba más de 15 mil visitantes, quienes podrán descubrir las múltiples maravillas que ofrece Samaná como destino turístico y de inversión.