Presentarán a Las Galeras como potencial turístico en feria “Turismo y Atracciones Samaná 2026”

Samaná.– La alcaldesa del distrito municipal de Las Galeras, Ana Johaida Reyes Bello, expresó su respaldo a la tercera edición de la feria “Turismo y Atracciones Samaná 2026”, a celebrarse del 13 al 15 de marzo en Hacienda Samaná Bay, Hotel & Residences, evento que estará dedicado a la República Popular China.

Durante la feria, la alcaldesa Ana Reyes estará presentando en su conferencia a Las Galeras como un potencial turístico y de inversión.

Además, la alcaldesa tras reunirse con el CEO de TyA 2026, Kelvin Faña, destacó la importancia de esta plataforma como un espacio estratégico para el desarrollo turístico, cultural y económico del distrito municipal de Las Galeras y de toda la región Nordeste, subrayando el impacto positivo que tendrá en la promoción del talento local, así como en la creación de oportunidades de inversión y cooperación internacional.

Más de 40 emprendedores y artesanos locales participarán en esta edición de la feria, que se consolida como un puente de negocios, cultura y turismo entre China y Samaná, proyectando al destino como un referente de innovación, identidad y competitividad en el Caribe.

Durante los tres días de feria, los visitantes podrán disfrutar de una variada agenda que incluirá: ofertas turísticas exclusivas, conferencias nacionales e internacionales, reuniones de negocios y asesorías personalizadas, experiencias de aventura, naturaleza y turismo local, actividades artísticas y culturales, degustaciones de puros, vinos y productos de la región, así como el asopao de mariscos con coco más grande del mundo, como principal atractivo gastronómico.

Asimismo, Turismo y Atracciones Samaná 2026 ofrecerá oportunidades reales de negocio, visibilidad y posicionamiento de marca, además de networking estratégico con actores clave de los sectores turístico, comercial y cultural.

Kelvin Faña, CEO de Turismo y Atracciones 2026, informó que la feria contará con la participación de más de 60 empresas, que utilizarán esta plataforma para promover la inversión, los negocios y la proyección del turismo dominicano, reafirmando a Samaná como un destino de clase mundial.

Faña anunció que el evento incluirá presentaciones artísticas y culturales, exhibiciones de productos y servicios, degustaciones gastronómicas y múltiples propuestas orientadas a resaltar la identidad y la riqueza cultural de la provincia.

“Turismo y Atracciones 2026 busca fortalecer el posicionamiento de la República Dominicana en el mercado turístico internacional, con un enfoque especial en Samaná, una de las provincias de mayor encanto natural y cultural del Caribe”, expresó.

El evento servirá además como puente de cooperación con la República Popular China, país invitado de honor, y contará con la presencia del embajador Chen Luning, junto a una delegación de empresarios, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades de inversión y colaboración en el sector turístico.

Faña extendió una invitación a empresarios, profesionales del turismo, autoridades, emprendedores, comunidades locales y visitantes en general a formar parte de esta experiencia.

“Turismo y Atracciones 2026: Por amor al desarrollo turístico de Samaná, promete ser una jornada memorable de innovación, cultura, negocios y tradición”, afirmó.

Para participar como invitado o patrocinador, los interesados pueden acceder a www.turismoyatracciones.com, escribir a turismoyatracciones@gmail.com o comunicarse vía WhatsApp al 809-965-8643 (Kelvin Faña).

Se espera que Turismo y Atracciones Samaná 2026 reciba más de 15 mil visitantes, quienes podrán descubrir las múltiples maravillas que ofrece Samaná como destino turístico y de inversión.