Transformación digital en 2026: claves para la competitividad empresarial

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La llegada de un nuevo año siempre viene acompañada de expectativas, retos y la necesidad de anticiparse a lo que está por venir. En el ámbito empresarial, esa anticipación se ha convertido en una ventaja competitiva clave. Según el análisis de Spain Business School, 2026 será un punto de inflexión para el Digital Business, marcado por la consolidación de la inteligencia artificial autónoma, la hiperautomatización, el cloud especializado por industria y una transformación profunda de los modelos de negocio digitales.

“Ya no hablamos de tendencias experimentales, sino de tecnologías que están entrando en la capa estratégica de las empresas”, explica Miguel Ángel Blanco Cedrún, decano de Spain Business School. “Las organizaciones que no integren estas capacidades de forma estructural tendrán dificultades para competir en un entorno cada vez más automatizado, inteligente y exigente”.

IA autónoma y agentes inteligentes dentro de las empresas

Las formas tradicionales de IA (chatbots, generación de contenido) evolucionan hacia lo que se llama agentic AI o IA agente, que son sistemas capaces de ejecutar procesos completos sin supervisión constante.

Esto significa que en 2026 muchas empresas adoptarán asistentes IA internos — no solo para tareas puntuales, sino para flujos de trabajo complejos: facturación, control, soporte, onboarding, análisis — liberando a los equipos para tareas estratégicas.

MA foro tendencias

Hiperautomatización e integración de procesos con IA + automatización

Se prevé que la automatización, apoyada por IA, abarque funciones críticas de negocio, como operaciones, finanzas, marketing, cadena de suministro, atención al cliente…

Las empresas que adopten esta estrategia ganarán eficiencia, agilidad y reducirán costos operativos, algo cada vez más vital en entornos económicos inciertos.

Cloud-native, plataformas verticales y computación en la nube especializada por industria

Las soluciones genéricas están perdiendo terreno y van ganando relevancia las plataformas cloud verticales, adaptadas a sectores concretos (finanzas, salud, manufactura…), con modelos, regulaciones y datos preconfigurados a cada sector.

Será un beneficio para empresas medianas o pequeñas, ya que podrán acceder a tecnología avanzada sin necesidad de desarrollar infraestructuras desde cero.

Gemelos digitales, “digital twins” y simulación empresarial completa

Los “digital twins” — réplicas virtuales de procesos, fábricas, flujos operativos o incluso organizaciones completas — se consolidan como herramienta clave para optimizar operaciones, prever fallos, planificar recursos o innovación sin riesgo real. Esta tendencia será muy fuerte en sectores industriales, logística, manufactura, infraestructuras, pero también en servicios.

Finanzas digitales, fintech y servicios embebidos (Embedded Finance)

Las entidades financieras y fintech ya no son “alternativas”. Ahora se perfilan como infraestructura de servicios digitales. 2026 marcará una expansión de BaaS (Banking as a Service), “finanzas invisibles” integradas en plataformas no financieras — e-commerce, apps, marketplaces — y una automatización profunda de procesos financieros.

Además, la IA generativa (y los agentes IA) redefinirán la experiencia financiera con asesorías automatizadas, gestión personalizada, toma de decisiones más ágil... lo que se traduce en menor fricción para el usuario.

Experiencias digitales inmersivas y “phygital”

El uso de tecnologías como AR/VR, realidad mixta o experiencias inmersivas se consolidará como una forma de combinar lo digital con lo físico: retail, marketing, formación, eventos, entretenimiento.

El auge del phygital — experiencias híbridas online/offline — abrirá nuevas oportunidades para negocios que sepan adaptarse y aprovechar los nuevos canales de interacción.

Sostenibilidad, ESG y tecnología con propósito como ventaja competitiva

Puede que hoy, la sostenibilidad sea una etiqueta extra, pero en muy poco tiempo pasará a formar parte del centro del negocio. La ventaja competitiva será de aquellas empresas y negocios digitales que usen tecnología responsable, que realmente busquen la eficiencia de recursos, regulaciones ESG, economía circular, reporting de sostenibilidad…

Para Blanco Cedrún, “el uso de IA y otras tecnologías para optimizar procesos, reducir impacto ambiental o generar modelos de negocio sostenibles será cada vez más valorado, y no solo por los clientes”.

Seguridad, privacidad y ciberseguridad como prioridad estratégica

Con la expansión tecnológica viene un aumento exponencial del riesgo digital. Si en 2025 ya se reportan crecimientos importantes de ciberataques en sectores públicos y privados, en 2026, muchas empresas no podrán permitirse operar sin marcos de seguridad robustos: Zero-Trust, protección de datos, defensa frente a amenazas basadas en IA, cifrado, gobernanza tecnológica.

Zero Trust es un modelo de seguridad informática que sigue el principio de "nunca confiar, siempre verificar", asumiendo que ninguna entidad (usuario, dispositivo, aplicación) dentro o fuera de la red debe tener acceso implícito, sino que debe validarse explícitamente para cada solicitud de acceso, sin importar su ubicación.

Data-driven & Analytics avanzados, la transformación del dato en decisión inmediata

La capacidad de recolectar, integrar y analizar datos, junto con la IA, mejorará la toma de decisiones en tiempo real, predicciones de mercado, personalización masiva, optimización de recursos. Esto mantiene al dato como el activo clave del nuevo negocio digital.

Modelos de negocio ágiles, plataformas composables & economías digitales flexibles

Las empresas se alejan de estructuras rígidas. La tendencia actual es ir hacia modelos modulares, adaptables, con integración por APIs, microservicios, economía de suscripción, marketplaces, servicios digitales bajo demanda, etc.

Esta flexibilidad permite reaccionar rápido a cambios del mercado, innovar más fácil y escalar sin costes excesivos.

El análisis de estas tendencias confirma que el Digital Business entra en una etapa de madurez, en la que la tecnología deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en un instrumento estratégico de transformación real. Comprender estos cambios y su impacto en la gestión empresarial será determinante para las organizaciones que quieran mantener su competitividad en los próximos años.