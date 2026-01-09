Tendencias de la Comunicación 2026: un llamado a la responsabilidad y al bienestar social

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación (CAESCO) presentó su informe “Tendencias de la Comunicación 2026”, un análisis estratégico que identifica los principales desafíos y transformaciones que marcarán el ejercicio de la comunicación, el periodismo y la gestión pública en el año en curso, en un contexto caracterizado por la sobreinformación, la automatización de procesos y la creciente fragmentación social.

El presidente de CAESCO, Miguel Otáñez, explicó que el documento parte de una premisa central: comunicar con responsabilidad humana se ha convertido en un asunto de interés público. “Estamos ofreciendo criterios para ejercer la comunicación con mayor conciencia social. Las tendencias que aquí se analizan son una invitación a comunicar mejor, a asumir responsabilidades y a comprender que cada mensaje tiene consecuencias en la vida democrática, institucional y humana del país”, señaló.

“Tendencias de la Comunicación 2026” es el resultado de un ejercicio colaborativo que reunió a profesionales de distintas áreas del ecosistema comunicacional y la función pública, con miradas complementarias sobre desarrollo, bienestar, gestión pública y periodismo. En su elaboración participaron Perla De La Nuez, especialista en comunicación para el desarrollo y el cambio social; Juliana O’Neal, diputada del municipio de Santo Domingo Este; Gabriela Bonilla, especialista en comunicación estratégica, y Carolina Cepeda, periodista.

De su lado, Maylin Dionicio, vicepresidenta ejecutiva de CAESCO, reflexionó sobre el bienestar integral y la sostenibilidad humana como condiciones indispensables para una comunicación con impacto social, destacando que no es posible fortalecer la democracia, la cohesión social ni el desarrollo sostenible si se ignora la dimensión humana de quienes comunican y de las audiencias a las que se dirigen los mensajes.

Desde la comunicación para el cambio social, Perla De La Nuez planteó que la alta segmentación de audiencias obliga a abandonar los mensajes homogéneos y a comprender las realidades específicas de cada comunidad, promoviendo narrativas construidas desde el contexto, la escucha activa y la participación social.

En el ámbito del bienestar, la transparencia y la salud pública, Juliana O’Neal destacó que la ciudadanía es cada vez más crítica y demandante de evidencias, por lo que comunicar bienestar implica cercanía, claridad en los datos y el uso de herramientas concretas como el etiquetado frontal de alimentos, la fiscalización efectiva y la educación preventiva.

Por su parte, Gabriela Bonilla, abordó las tendencias de la comunicación del sector público para 2026, señalando la necesidad de transitar de una comunicación centrada en el anuncio institucional hacia una comunicación orientada al servicio al ciudadano, basada en evidencias, escucha activa, coherencia institucional y rendición de cuentas.

Con este informe, CAESCO busca aportar reflexión, criterios y orientación a periodistas, comunicadores, profesionales del sector público, académicos y tomadores de decisión, promoviendo prácticas comunicacionales más éticas, conscientes y alineadas con las necesidades reales de la sociedad.