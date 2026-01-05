Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Bienvenido Montilla

Que 2026 sea declarado agropecuario

El reciente informe: Tendencias estructurales de la economía dominicana, elaborado por el CEPA (PUCMM), señala que “la tendencia de producción del sector agropecuario ha sido descendente, pues ha perdido el peso que tenía como parte importante del Producto Interno Bruto (PIB), al decaer de un 26.0% del PIB en 1970 a un 6.3% en 2024. Aunque, el sector ha diversificado su producción, no dependiendo únicamente de café, cacao, azúcar y tabaco, sigue manteniendo su importancia social y económica, desafiando la vulnerabilidad climática y la necesaria modernización”.

Analizado este diagnóstico, es perentorio declarar de alta prioridad la actividad agropecuaria en 2026, empezando con saldar deudas a cebolleros y propietarios de tractores, reponer a los agrónomos cancelados y otorgándoles pensiones dignas y, concomitantemente, aplicar una amplia y dinámica política de fomento, detener las importaciones inoportunas, combatir la intermediación para que los víveres lleguen a bajos precios al consumidor.

Sobre el autor
