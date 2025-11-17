Producción de leche alcanzará nuevo récord

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

La producción de leche en 2025 romperá récord histórico del pasado año. Se estima superará los 1,000 millones de litros, tras haber alcanzado los 950 millones en el 2024.

Ese aumento en la producción lechera es resultado de varios programas ejecutados en el marco del Proyecto de Mejoramiento de la Ganadería en la República Dominicana (Promegan), que coordina el Gobierno a través del Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (Conaleche), la Dirección General de Ganadería (Digega) y la Asociación Dominicana de Productores de Leches (Aproleche).

Durante su participación como invitados en el Encuentro Económico de HOY, Eric Rivero, asesor del Poder Ejecutivo en materia agropecuaria y presidente de Aproleche,

Martín Canales y Gregorio Reyes, subdirector y encargado del Departamento de Reproducción Digega, respectivamente, destacaron que el proyecto para apoyar a pequeños y medianos ganaderos del país incluye apoyo económico, mejora de la genética bovina, fomento de pastos mejorados, construcción de pozos y cambio de matriz energética en centros de acopio de leche.

Asimismo, resaltaron que los importantes avances registrados en la ganadería en los últimos 25 años, particularmente en la producción de leche, lo que ha permitido que República Dominicana sea el único país en tener 164 centros de acopio compuesto por una red de pequeños productores.

Explicaron que las lluvias de este año, conjuntamente con los programas de Promegan favorecen la producción de leche, por lo que se estima que supere los 1,000 millones a final de este año, superando la cifra record del 2024.

Detallaron las mejoras en pastos, casi de 3,000 tareas, garantizando alimentación para el ganado.

También fortalecimiento a los servicios de inseminación artificial, evaluación y análisis andrológico de toros y donación de becerros para padrotes.

Además, capacitación como, siendo un instrumento eficaz para promover el desarrollo económico y social de las familias rurales.

Asimismo, como una forma de enfrentar la falta de mano de obra y eficientizar la extracción de leche, se está facilitando la entrega de ordeñadoras mecánicas.

El proyecto también contempla la construcción de pozos tubulares para asegurar el suministro de agua en las fincas y la conversión de centros de acopio de leche para que funcionen con energía fotovoltaica (solar) en lugar de combustibles convencionales.