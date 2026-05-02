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Video de la reacción de Shakira al ver una multitud en su hotel en Copacabana

Shakira brilló en Copacabana con un megaconcierto gratuito.

Fotografía de arhivo de la colombiana Shakira durante un concierto de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en San Salvador. EFE

Fotografía de arhivo de la colombiana Shakira durante un concierto de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en San Salvador. EFEFuente externa

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A poco de su concierto en la mítica playa, Shakira salió a la terraza de su hotel para saludar a la multitud. Impactada por la efervescencia de sus "lobas", la colombiana no dejó de preguntar, incrédula: "¿Todo esto es para mí?"⁣

Treinta años después de su debut internacional con "Pies descalzos", Shakira ofreció la mayor actuación de su carrera este sábado, cuando convirtió a Rio de Janeiro en la capital mundial del pop latino con un megaconcierto gratuito en Copacabana.⁣

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