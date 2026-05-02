Emotivo
Video de la reacción de Shakira al ver una multitud en su hotel en Copacabana
Shakira brilló en Copacabana con un megaconcierto gratuito.
A poco de su concierto en la mítica playa, Shakira salió a la terraza de su hotel para saludar a la multitud. Impactada por la efervescencia de sus "lobas", la colombiana no dejó de preguntar, incrédula: "¿Todo esto es para mí?"
Treinta años después de su debut internacional con "Pies descalzos", Shakira ofreció la mayor actuación de su carrera este sábado, cuando convirtió a Rio de Janeiro en la capital mundial del pop latino con un megaconcierto gratuito en Copacabana.