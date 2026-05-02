Video de la reacción de Shakira al ver una multitud en su hotel en Copacabana

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A poco de su concierto en la mítica playa, Shakira salió a la terraza de su hotel para saludar a la multitud. Impactada por la efervescencia de sus "lobas", la colombiana no dejó de preguntar, incrédula: "¿Todo esto es para mí?"⁣

Treinta años después de su debut internacional con "Pies descalzos", Shakira ofreció la mayor actuación de su carrera este sábado, cuando convirtió a Rio de Janeiro en la capital mundial del pop latino con un megaconcierto gratuito en Copacabana.⁣