Punta Catalina informa sobre incidente deja 6 trabajadores afectados

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Al menos seis trabajadores resultaron afectados la mañana de ayer durante un incidente ocurrido mientras se realizaban labores de mantenimiento programado en la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina, según informó la propia empresa.

De acuerdo con la compañía, el hecho ocurrió a las 10:20 de la mañana, mientras ejecutaban trabajos rutinarios de limpieza en una tolva ubicada en la casa de filtros del sistema de Control de Calidad del Aire de la Unidad No. 2, que está fuera de servicio por mantenimiento programado.

En una comunicación, la empresa estatal dijo que durante las labores ocurrió un derrame en el componente encargado de recolectar cenizas con cal, lo que generó la dispersión de polvo en forma de nube y afectó a colaboradores de las proximidades.

TRABAJADORES ESTABLES

Informó que los seis trabajadores recibieron atención médica en el consultorio de la planta y que todos están estables, sin presentar condiciones de gravedad.

Indicó que la mayoría de los casos correspondió a crisis asmáticas agudas que fueron atendidas de forma oportuna.

Según el documento, como medida preventiva, uno de los colaboradores fue trasladado a un centro de salud en Baní, para una evaluación complementaria, mientras que otro trabajador fue remitido para atención especializada tras presentar una lesión ocular diagnosticada como conjuntivitis por contacto con un agente químico.

Mantenimiento preventivo

La Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina explicó que el video que circula en redes sociales corresponde a labores rutinarias de limpieza como parte del mantenimiento preventivo del sistema de control de emisiones, proceso en el que puede producirse una liberación temporal de polvo capturado de forma previa por las mangas filtrantes.

Indicó además, que la situación fue controlada siguiendo protocolos de seguridad y que el área fue asegurada.

Otras versiones del suceso

Distinto a lo que señala la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente aseguran que alrededor de diez trabajadores habrían resultado afectados, varios de ellos con trastornos en las vías respiratorias y en los ojos.