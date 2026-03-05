Raquel Peña: Gobierno dominicano tiene plan para enfrentar impacto de la guerra en Medio Oriente

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, aseguró este jueves que el Gobierno dominicano cuenta con una planificación para enfrentar los efectos, especialmente económicos, que pudiera generar en el territorio nacional la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel.

“La verdad es que tenemos toda una planificación para esperar cuáles serán los verdaderos impactos, sobre todo económicos, que pudiera traer esa situación de la lamentable guerra por allá en Medio Oriente. Pero ustedes, el pueblo dominicano, pueden estar tranquilos de que tienen un gobierno muy responsable, muy capaz de prever y estar preparado para cualquier situación”, manifestó Peña al recordar que este no es el primer evento de esa naturaleza registrado dentro del período gubernamental del presidente Luis Abinader.

Asimismo, la funcionaria agregó: “Lo que buscamos es, sobre todo, que la población, especialmente los más vulnerables, no se sientan atacados ni perjudicados por esas situaciones allá, lejos, porque nos toca a nosotros”.

De su lado, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, afirmó que el país mantiene estabilidad en sus costos energéticos frente a la reciente escalada de tensiones. No obstante, advirtió que el principal desafío sería una posible prolongación del conflicto que inició el pasado 28 de febrero.

“Nosotros confiamos en que el conflicto sea de corta duración y, pues, no puedan evitarse cualquier elemento, pero hay que recalcar que los contratos de suministro en lo relativo al gas, que es la parte más importante de la matriz energética dominicana, están, digamos, cerrados los precios. Con el tema de la energía siempre hago mención de que las medidas están siempre más orientadas hacia el largo plazo”, dijo Santos.

Destacó que el Gobierno se mantiene alerta, evaluando el desarrollo de la situación internacional y sus efectos negativos en el suministro de petróleo y gas, considerando que una parte importante de estos recursos transita por el Estrecho de Ormuz.