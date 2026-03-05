“Melissa” sale de la lista de huracanes; entra “Molly”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Comité de Huracanes de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha retirado Melissa de su lista rotativa de nombres debido a la muerte y la destrucción que esa tormenta causó en el Caribe en octubre de 2025. Molly es el nombre elegido para sustituirlo.

En su punto álgido, Melissa alcanzó la categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson, al provocar vientos huracanados potencialmente mortales de alrededor de 300 km/h. Produjo catastróficas mareas de tormenta y vientos devastadores en Jamaica y Cuba, y ocasionó lluvias extremas e inundaciones en la República Dominicana, Haití, Jamaica y Cuba.

Melissa causó más de 90 víctimas mortales en Jamaica, Haití y otras naciones insulares. Fue el huracán más potente que jamás tocó tierra en Jamaica. Asimismo, la tormenta fue, junto con el huracán Dorian en las Bahamas (2019) y el huracán del Día del Trabajo en los Estados Unidos (1935), el huracán de mayor intensidad en tocar tierra en la cuenca atlántica (en términos de velocidad máxima del viento sostenido).

"Los riesgos asociados a los ciclones tropicales son reales y van en aumento. Basta con que un solo ciclón tropical toque tierra para socavar años de desarrollo. Y, desafortunadamente, eso es precisamente lo que pasó con el huracán Melissa", declaró la Secretaria General de la OMM, Celeste Saulo.

"La recuperación será larga y estará repleta de dificultades. Con todo, a pesar de la fuerza de Melissa, las víctimas mortales fueron decenas y no miles. Ello demuestra que los pronósticos anticipados son exactos y que las alertas tempranas contribuyen a adoptar medidas anticipatorias eficaces.

Los miembros del Comité de Huracanes pueden sentirse orgullosos de haber salvado tantas vidas y haber ayudado a proteger sectores clave de la economía, como los del transporte, la energía y la pesca", afirmó en un mensaje en video transmitido en la apertura de la reunión.