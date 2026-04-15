RD recibió 2,7 mil intentos ataques de ransomware en año

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Datos de Kaspersky revelan que la región enfrenta una presión constante por los ciberataques, en un entorno donde la respuesta depende cada vez más de combinar inteligencia global con capacidades locales de implementación.

Cerca de 50 mil intentos de ataques de ransomware se registraron en Centroamérica y el Caribe durante el último año, según el Panorama de Amenazas de Kaspersky, lo que evidencia una presión sostenida del cibercrimen sobre empresas, Gobiernos e instituciones en la región.

Este escenario se da en un contexto donde la digitalización avanza aceleradamente y se amplía la superficie de ataque y los riesgos asociados.

Al observar el comportamiento por país, Panamá encabeza la lista con 22 mil intentos de ataques, seguido por El Salvador con 15 mil, Costa Rica con 7,8 mil, República Dominicana con 2,7 mil y Guatemala con 1,2 mil durante el mismo periodo.

Para el caso de América Latina, se acumularon más de 1,1 millones de intentos de ataques de ransomware en los últimos 12 meses, lo que equivale a cerca de 3,000 ataques diarios o dos por minuto.

Expertos de Kaspersky explican que, más allá del volumen de ataques, el principal desafío para Centroamérica está en la capacidad de respuesta de las instituciones.

El ransomware es un software dañino que secuestra datos cifrando archivos o bloqueando sistemas, exigiendo un rescate económico para liberarlos. Las empresas requieren no solo visibilidad sobre los riesgos, sino la capacidad de actuar de forma oportuna.