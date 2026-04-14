Experto advierte ciberseguridad debe ir de la mano con la IA

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

En medio del auge de la inteligencia artificial (IA) y la transformación digital, las empresas no pueden dejar en segundo plano la ciberseguridad, advirtió Oswaldo Martínez, director ejecutivo de Consultoría en Tecnología en EY, quien afirmó que ambas áreas deben avanzar de forma conjunta.

Explicó que, aunque muchas organizaciones están enfocadas en innovar y automatizar procesos, la protección de la información debe integrarse desde el inicio y no como una etapa final. “Este no es un tema aislado. Tiene que estar desde el principio, cuando se diseñan las soluciones”, sostuvo.

Al referirse al contexto local, señaló que la magnitud de los ataques cibernéticos es significativa.

Indicó que en el país se han registrado más de 300 millones de intentos en el último año y cerca de 900 millones en los últimos tres a cuatro años, lo que evidencia la necesidad de reforzar las medidas de protección.

Martínez reconoció que hay avances en la concientización de la población, especialmente frente a fraudes comunes como los correos electrónicos falsos. Sin embargo, insistió en que el mayor reto está dentro de las empresas.

Sobre la IA, señaló que introduce nuevos riesgos, tanto por la sofisticación de los ataques como por el uso inadecuado de información sensible. Mencionó como ejemplo la posibilidad de que empleados compartan datos confidenciales en plataformas de IA sin los controles adecuados.

Agregó que uno de los mayores riesgos para las empresas no es únicamente económico, sino también reputacional, ya que una falla en la protección de datos puede afectar la confianza de los clientes.