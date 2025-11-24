RD reduce en un 70% el riesgo de transmisión de la Peste Porcina Africana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La República Dominicana continúa consolidando su liderazgo en sanidad animal con avances significativos en la prevención y control de la Peste Porcina Africana (PPA), impulsados por el Plan Nacional de Bioseguridad Porcina (PNB). Este programa se desarrolla mediante la colaboración entre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Dirección General de Ganadería (DIGEGA) y el Ministerio de Agricultura, con el apoyo técnico y financiero del USDA-APHIS.

Entre 2023 y 2025, las granjas vinculadas al PNB registraron mejoras sustanciales en la implementación de medidas de bioseguridad. El control de ingreso de personas y vehículos pasó del 68 % al 97 %, los protocolos de limpieza y desinfección aumentaron del 61 % al 95 %, y el uso de ropa y calzado exclusivo dentro de los predios se incrementó del 48 % al 93 %. Asimismo, más del 85 % de los operarios y encargados recibió capacitación directa en bioseguridad, trazabilidad y manejo sanitario.

Estas acciones han resultado en una reducción estimada del 70 % en el riesgo de exposición y transmisión de la PPA dentro del sistema productivo formal del país.

Desde su inicio en 2023, el PNB ha transformado el panorama sanitario nacional y se ha consolidado como un modelo de prevención y resiliencia en la región. Actualmente, 637 de los cerca de 13,000 predios porcinos del país forman parte del programa, lo que representa alrededor del 82 % de la población porcina nacional. Esta focalización ha permitido concentrar esfuerzos en los sistemas de mayor densidad y riesgo epidemiológico, logrando un uso más eficaz de los recursos.

“Estos resultados confirman que la bioseguridad funciona y que, cuando los productores adoptan buenas prácticas y compromiso sanitario, es posible frenar la propagación de la PPA”, afirmó Rodrigo Castañeda, Representante de la FAO en República Dominicana.

De igual manera, Diego Rojas Morea, Coordinador del PNB por la FAO, señaló que “la estrategia dominicana demuestra que la prevención es la mejor defensa. Un enfoque integral, basado en evidencia y articulación público-privada, permite proteger la producción nacional y reducir el riesgo regional”.

El impacto del plan es contundente: ninguno de los 25 predios certificados como bioseguros ha registrado casos positivos de PPA desde su incorporación. El estricto control de ingreso, la limpieza y desinfección, la trazabilidad y la capacitación continua han evitado la reintroducción del virus. Estos resultados han convertido la experiencia dominicana en una referencia para América Latina y el Caribe, donde varios países han iniciado o fortalecido sus propios planes de bioseguridad bajo esquemas de cooperación técnica.

El modelo dominicano integra formación técnica, certificación progresiva de predios, fortalecimiento de controles fronterizos e inteligencia epidemiológica, herramientas que permiten anticipar riesgos y responder de forma oportuna ante posibles rebrotes.

“El desafío de la PPA trasciende fronteras. La colaboración entre gobiernos, productores y organismos internacionales es esencial para proteger la seguridad alimentaria y la economía rural de toda la región”, subrayó Castañeda.

Además de su impacto sanitario, el PNB impulsa una transformación estructural del sector porcino dominicano. Promueve prácticas sostenibles, mejora el bienestar animal, fortalece los ingresos de pequeños productores y aumenta la confianza del consumidor en la producción local.

Con estos avances, la República Dominicana se consolida como un referente regional en sanidad animal, demostrando que la bioseguridad, cuando se aplica con rigor científico, enfoque culturalmente adaptado y participación de todos los actores, es la herramienta más eficaz para prevenir y mitigar enfermedades transfronterizas.