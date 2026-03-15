Remesas hacia República Dominicana alcanzan US$1,870 millones entre enero y febrero de 2026

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El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que entre enero y febrero de 2026 las remesas recibidas alcanzaron los US$1,870.4 millones, lo que representa un aumento interanual de 1.0 %.

Particularmente en el mes de febrero se recibieron US$887.6 millones, monto US$29.4 millones menor al registrado en febrero de 2025 y US$95.2 millones por debajo de lo recibido en enero de este año. El BCRD explicó que enero suele presentar un mayor flujo de remesas debido a las visitas de dominicanos residentes en el exterior durante las festividades de fin de año.

La entidad señaló que el comportamiento de las remesas responde al complejo entorno internacional que prevalece actualmente. Los conflictos en Medio Oriente han elevado los precios del petróleo y sus derivados, generando mayores presiones inflacionarias y reduciendo el ingreso disponible de los hogares.

A esto se suma un desempeño económico de los Estados Unidos menos favorable de lo previsto, país desde donde se originó el 83.4 % de los flujos formales recibidos en febrero, equivalentes a unos US$663.5 millones.

En ese sentido, el desempleo general en Estados Unidos se ubicó en 4.4 % en febrero, ligeramente por encima del 4.3 % registrado en enero de 2026, con una pérdida neta de 92,000 empleos. En el caso de la población latina, la tasa de desempleo alcanzó 5.2 %, aumentando desde el 4.9 % observado en enero.

No obstante, el índice de gestores de compras (PMI) no manufacturero del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) registró un valor de 56.1 en febrero, superior al 53.8 de enero, lo que indica una expansión del sector servicios. Este sector concentra una proporción importante del empleo de la diáspora dominicana, lo que contribuyó a amortiguar parcialmente la caída del empleo.

El BCRD también destacó la recepción de remesas desde otros países en febrero, como España, con US$46.7 millones (5.9 % del total), siendo el segundo país con mayor presencia de la diáspora dominicana. Le siguen Italia y Suiza, con 1.2 % y 1.0 % de los flujos recibidos, respectivamente. Asimismo, se registraron envíos desde Haití, Canadá y Panamá, entre otros países.

Respecto a la distribución por provincias, el BCRD señaló que el Distrito Nacional recibió 48.0 % de las remesas en febrero, seguido por Santiago (10.5 %) y Santo Domingo (6.6 %). Esto indica que casi dos tercios (65.1 %) de los envíos se concentran en las zonas metropolitanas del país.

El crecimiento del 1.0 % en el flujo de remesas entre enero y febrero es coherente con las proyecciones del Banco Central, que mantienen para 2026 un crecimiento interanual de 3.5 %, menor al observado en 2025. Esta proyección toma en cuenta la entrada en vigor en enero del nuevo impuesto a los envíos desde Estados Unidos y la incertidumbre del entorno internacional.

Al analizar la evolución del sector externo, las perspectivas del BCRD contemplan una evolución favorable de los ingresos de divisas durante 2026, impulsados por el turismo, la inversión extranjera directa (IED), las exportaciones y las remesas.

En cuanto a las remesas, se estima que alcancen unos US$12,200 millones, mientras que la IED superaría los US$5,000 millones al finalizar el año.

Estos ingresos de divisas contribuirán a mantener la estabilidad relativa del tipo de cambio. De hecho, al 28 de febrero de 2026 la moneda nacional se apreció 5.2 % frente al dólar estadounidense en comparación con diciembre de 2025.

Asimismo, estos mayores flujos externos permiten mantener un nivel adecuado de reservas internacionales, que al cierre de febrero se ubicaron en US$16,180.7 millones, equivalentes al 12.2 % del producto interno bruto (PIB) y suficientes para cubrir unos 5.7 meses de importaciones, indicadores por encima de los umbrales recomendados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Banco Central reafirmó su compromiso de mantener la vigilancia sobre el entorno económico internacional y continuar adoptando las medidas necesarias para contrarrestar sus efectos en la economía dominicana, a fin de garantizar la estabilidad de precios y del mercado cambiario.