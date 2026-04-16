República Dominicana alcanza cifra récord en exportaciones: lo más y lo menos vendido

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La República Dominicana alcanzó un récord histórico en marzo de 2026 al superar los USD 1,448.6 millones en exportaciones, un incremento interanual de 20.7%. El oro en bruto lideró el repunte, seguido por instrumentos médicos y cigarros, mientras Estados Unidos, Canadá y Haití se consolidaron como los principales destinos.

Exportaciones récord en marzo 2026

El país registró el valor más alto de exportaciones en su historia reciente, con USD 1,448.6 millones, lo que supone USD 248.9 millones adicionales respecto a marzo de 2025. Este crecimiento confirma la fortaleza del sector externo y la diversificación de productos y mercados.

Productos más exportados

• Oro en bruto: USD 247.1 millones (17.1% del total).

• Instrumentos y aparatos médicos: USD 127.2 millones (8.78%).

• Cigarros “puros”: USD 92.5 millones (6.39%).

El crecimiento de las exportaciones de puros está asegurado en los próximos años.

• Disyuntores eléctricos y tabaco procesado también mostraron incrementos significativos.

Principales socios comerciales

• Estados Unidos: USD 731.3 millones (más de la mitad del total).

• Canadá: USD 201.1 millones, con un crecimiento interanual de 150% impulsado por el oro.

• Haití: USD 129.2 millones, con un aumento de 36.4%.

• Puerto Rico y China completan el top cinco con USD 55.4 y USD 51.9 millones respectivamente.

Régimen de exportación y provincias líderes

Las Zonas Francas aportaron USD 841.2 millones (58.07% del total), mientras el Régimen Nacional creció 45.6% y representó el 41.93%.

Las provincias con mayor dinamismo exportador fueron Santo Domingo, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Santiago y el Distrito Nacional.

Contexto económico y perspectivas

En el primer trimestre de 2026, las exportaciones acumularon USD 3,736.9 millones, un aumento de 18.3% frente al mismo período de 2025.

La inversión extranjera directa también respalda este desempeño: en 2025 el país captó USD 5,032.8 millones, con el turismo como principal receptor, seguido por energía, inmobiliario y minería.

El Banco Mundial proyecta que la República Dominicana será el país con mayor crecimiento promedio del PIB en América Latina y el Caribe en 2026, consolidando su posición como una de las economías más dinámicas de la región.

Lo más y lo menos vendido

• Lo más vendido: oro en bruto, instrumentos médicos y cigarros.

• Lo menos dinámico: productos tradicionales del régimen nacional, que aunque crecieron, no alcanzaron la magnitud de los rubros mineros y de zonas francas.