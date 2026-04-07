República Dominicana inaugura su cuarto TradeShow en Miami con 900 participantes

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

República Dominicana inauguró su cuarta edición del RD TradeShow en la ciudad de Miami, considerado el evento comercial más importante del país en el ámbito turístico, con la participación de más de 100 expositores y alrededor de 900 agentes de viajes y turoperadores internacionales.

La jornada, celebrada en el Miami Convention Center, reúne a representantes del sector provenientes de Canadá, Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, quienes desarrollarán más de 2,000 reuniones de negocios como parte de la agenda comercial del encuentro.

Durante la apertura, el ministro de Turismo, David Collado agradeció la presencia de los actores de la industria turística y destacó que el Dominican Republic TradeShow constituye una plataforma para fortalecer relaciones comerciales, generar nuevas oportunidades y continuar posicionando al país como un destino líder en el Caribe.

Indicó el continente americano representa 7.5 millones de turistas para RD, equivalentes al 86 por ciento del total recibido por República Dominicana en 2025. Ese flujo generó un impacto estimado en el producto interno bruto de US$15 mil millones, además de US$5,236 millones en ingresos externos netos, US$1,113 millones en impuestos y 479,722 empleos.

El evento también cuenta con la participación de más de 65 medios de comunicación internacionales y dominicanos, entre ellos cadenas televisivas, revistas especializadas y periódicos de alto alcance, cuyo respaldo fue valorado como clave para ampliar la proyección del destino.

Entre los medios internacionales que participan se encuentran NBC, Telemundo, Clarín, Travel + Leisure, Robb Report, Forbes, Radio 107.5 FM, Univisión, CNN, Miami Herald, GQ, Vogue, El Tiempo, Caracol Radio, Travelweek, entre otros.