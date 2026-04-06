¿Cuántos turistas recibió República Dominicana en Semana Santa?

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

República Dominicana consolidó su posición como uno de los destinos más atractivos del Caribe durante la pasada Semana Santa, al recibir un total de 223,328 turistas, lo que representa un incremento de 14.8 % en comparación con el mismo período del año anterior, según reveló el el ministro de Turismo, David Collado.

Informó que el impulso fue aún mayor en los últimos cuatro días del asueto, cuando el crecimiento alcanzó un 18.7 %, reflejando una alta demanda en la recta final.

Según expreso en la red social X, estos resultados evidencian la confianza de los visitantes y el atractivo sostenido del destino.

El aumento de turistas se traduce para el país en mayor actividad económica, generación de empleos y movimiento en sectores como hoteles, transporte y comercio.

A principio de marzo, el ministerio anunció que en febrero de este año el sector turístico dominicano recibió la llegada de 1,184,902 visitantes al país, 137,542 más que los 1,047,360 que el país recibió en febrero del 2025, para un aumento interanual de 13.1 %.

Durante los días de Semana Santa, el ministro de Turismo estuvo visitando playas y centros turísticos de La Romana y Hato Mayor y compartió diversos contenidos en sus redes sociales al respeto.