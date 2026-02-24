Ropa usada, municiones y hasta suplementos: lo que ha decomisado Aduanas este año

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección General de Aduanas (DGA), a través de su Gerencia de Inteligencia, ha intensificado la detección de importaciones ilegales de bienes con fines comerciales, incluyendo suplementos nutritivos, municiones, pertrechos militares y armas.

Entre las retenciones más relevantes en lo que va de año figuran 236 aires acondicionados y 306 televisores, en los que se intentó evadir el pago de RD$3,499,367.00 en impuestos.

Asimismo, fueron retenidos más de 9,000 productos para el cuidado personal —principalmente cremas y perfumes—, 2,297 suplementos nutritivos, más de 60,000 kilos de ropa usada y 462 pares de tenis.

Las autoridades también ocuparon 196,000 dólares que intentaban ser introducidos ilegalmente al país.

En otras acciones, la DGA incautó 15,798 cigarrillos, siete armas de fuego, 40,880 municiones, 75 bebidas alcohólicas, 50 pertrechos militares, 27 partes de vehículos y nueve vehículos, entre otros artículos.

Como resultado de estos hallazgos, la Gerencia de Inteligencia realizó tres allanamientos y cuatro entregas controladas, además del arresto de una persona, mientras las investigaciones continúan en curso.

Entre las municiones ocupadas se encuentran pólvora para cartuchos, perdigones de distintos calibres y partes de armas. En cuanto a los pertrechos militares, se decomisaron chalecos antibalas, binoculares, gorras e insignias tipo militar, catanas, ballestas y pistolas de hidrogel.

Las mercancías fueron retenidas por haber sido importadas con declaraciones falsas o por no contar con los permisos requeridos para su introducción al país, especialmente en el caso de productos de consumo y farmacéuticos.

Los operativos se realizaron en la Administración de Haina, Puerto Plata y en el área de carga del Aeropuerto Internacional de Las Américas.

Con estas acciones, la DGA busca evitar que estos artículos lleguen a las calles de República Dominicana y reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo las labores de inteligencia para frenar el comercio ilícito y las importaciones irregulares.