Unibe realiza su 3ra. Feria de Voluntariado

El Departamento de Compromiso Comunitario de la Vicerrectoría de Vinculación e Internacionalización de la Universidad Iberoamericana, Unibe, celebró la 3ra Feria de Voluntariado Unibe, un espacio de encuentro y compromiso social que contó con la participación de más de 28 fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de las ONG, celebrado cada 27 de febrero.

Esta edición de la feria se distingue por la participación y el liderazgo de los voluntarios Unibe, quienes, de la mano con la encargada de Compromiso Comunitario, Francelis Beltré y el equipo de la Vicerrectoría, asumieron un rol fundamental en la planificación, coordinación y ejecución del evento, reafirmando el espíritu de servicio, colaboración y responsabilidad social que caracteriza a la comunidad universitaria.

Durante la jornada, los estudiantes y miembros de la comunidad académica tuvieron la oportunidad de interactuar directamente con representantes de organizaciones como: Fundación Don Bosco, Red de Muchachos y Muchachas con Don Bosco, Cuadernos X Un Mañana, BLUE, Acción por el Bienestar de los Adultos Mayores (ABAM), Fundación Ayudar Me Da Vida, Fundación Misión Felicidad, Doctor Yaso RD, Nature Power Foundation y Conexión RSE.

Asimismo, estuvieron en contacto con la Fundación Vida Azul, Cuidando a quien te cuidó, Fundación Francina Hungría y Fundación Héroes de la Salud, entre otras, contribuyendo a dar a conocer sus causas, iniciativas y acciones sociales en beneficio de distintos sectores de la sociedad.

Los fondos recaudados durante la 3ra Feria de Voluntariado Unibe serán destinados a la Fundación Adolupus, organización dedicada a brindar apoyo, orientación y educación sobre el lupus, tanto a pacientes que viven con esta enfermedad como a la población en general, promoviendo la concientización y el acompañamiento oportuno.

Con esta edición, la feria se consolida como una plataforma de participación y trabajo colaborativo que fortalece la conciencia social universitaria. De igual manera, se reafirma el compromiso institucional con la generación de impacto positivo en la comunidad y con la formación de profesionales íntegros, sensibles a las realidades sociales y comprometidos con la construcción de una sociedad más justa y solidaria.